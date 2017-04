Pamětnice školáky dovedla do doby války

Tábor – V polovině března naši třídu 9. C poctila svou návštěvou pamětnice z druhé světové války, paní Ernestina Švorcová.

Táborské školáky navštívila pamětnice válečných útrap Ernestina Švorcová.Foto: archiv školy

Její návštěvu jsme uvítali jako zajímavé zpestření výuky dějepisu o válečném období a doufali, že se dozvíme skutečně autentické a nezkreslené informace z této doby.

Paní Švorcová nám vyprávěla zážitky ze svého dětství, kdy žila v oblasti slovensko-maďarského pohraničí s rodiči a několika sourozenci, kteří bohužel válku nepřežili. Nejvíce nám však vyprávěla o svém otci, který byl velkým vlastencem a velice dobrosrdečným člověkem. Když roku 1944 propuklo Slovenské národní povstání, podporoval její otec svou činností a svými prostředky partyzány. Dokonce pro ně s vlastní rodinou postavil tajný bunkr na zahradě. Stavět ho mohli jen v noci a děti pomáhaly tak, že odnášely lopatkou na smetí hlínu.

Barvitě nám líčila útržky, které jí utkvěly v paměti, například o tom, že dělala spojku mezi partyzány. Přestože bydleli blízko německého stanoviště s vysílačkou, dařilo se jim ukrývat i dvacet mužů.

Vzpomínala na letadla, která vzlétala nedaleko jejich domu, na mladíka, jenž si u ní schoval řetízek od své milé a nikdy se už pro něj nevrátil, na muže, který se schoval před Němci ve vlaku a dostal se za hranice do bezpečí, na vylité kanystry benzinu na německé stanici, neboli sabotáž tatínka a dalších mužů, aby znemožnili Němcům odjet. Nikdy nevymazala z paměti pistoli, kterou na ně Němci u nich doma mířili.

Bylo toho opravdu hodně a my jsme jen seděli a nemohli tomu všemu uvěřit. Podstatu všech souvislostí pochopila paní Švorcová až po válce, kdy se neúplná rodina shledala a vše si vyprávěla. Děti byly do odboje také zapojeny, ale kvůli bezpečnosti měly jen neúplné informace.

Její otec se bohužel koncem války stal obětí zrádce a byl Němci deportován do Osvětimi, odkud se již nevrátil. Pár let po válce se pamětnice vypravila do koncentračního tábora, aby po něm pátrala. Byla v šoku z toho, co viděla: jako němé svědectví o tom, co se tam dělo zůstaly haly plné bot, protéz, vlasů, plynové komory v podobě sprch…

To vše nás silně zasáhlo.

Na konci této velice působivé besedy nás paní Švorcová vyzvala, abychom nedopustili další světovou válku. Řekla: „Když první světová válka začala prostými bodáky, druhá světová skončila atomovými bombami, jaká by asi byla ta třetí?“

Paní Švorcovou jsme odměnili vděčným potleskem a poděkováním. Děkujeme jí od srdce za to, že se s námi podělila o své vzpomínky, o kterých se tak těžko mluví. Získala tak náš veliký obdiv.

Marie Nakonečná, Vanessa Nováková, žákyně 9. C ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi