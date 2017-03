Památkáři: Náměstí prospívá nedokončené dílo

Tábor - Smolný večer měli v pátek dva muži ve věku 43 a 21 let, kteří vyrazili na ryby na Jordán. Když ale viděli přicházet hlídku strážníků, balili nářadíčko a snažili se co nejrychleji zmizet, aniž by jim v síti uvízla alespoň šupina.