Palcát opustí společné teplo, vyrobí ho sám

Tábor - Rozklížené vztahy dvou spoluvlastníků teplárny ohrožují systém centrálního vytápění. Velcí hráči ale vyčkávají.

Teplárna Tábor.Foto: archiv redakce

Již dva roky se nad budoucností centrálního vytápění z jedné teplárny snášejí otazníky nejistoty. Pokud jej v těžké chvíli nepodrží velcí hráči, půjde ke dnu. Z několika oslovených odpojení potvrdil jediný: hotel Palcát.

Jeho majitel Jiří Jeníček zvolil plyn. „Během tři čtvrtě roku se od teplárny odpojujeme. Jestliže v Táboře za teplo zaplatím víc než v Budějovicích, tak se musím bránit,“ zdůvodnil s tím, že vlastní plynovou kogenerační jednotkou ušetří ročně 700 tisíc korun.

Teplárna pro příští rok avizuje „úvahy“ o zlevnění tepla, přesto není vyloučené, že Palcát nebudou následovat další. Připraveni na samostatnost jsou.

Samovýrobu tepla si dokážou představit i jednatelé městských tělovýchovných zařízení a Bytesu. Ušetřili by spoustu peněz, ale na uzdě je drží povinnost nepodkopávat ekonomiku teplárny, v níž má město svůj podíl.

Šéf Bytesu Ondřej Semerák už má dokonce spočítáno, že kogenerační jednotka by se mu pro areál Bytesu vyplatila. Po čtyřech letech provozu by začala vydělávat.

„My jsme připraveni, máme prostory i lokální distribuční síť, ale v tuto chvíli nic neprojektujeme. Naším plánem je totiž ve městě udržet centrální vytápění,“ říká Ondřej Semerák, jenž nemá lehkou úlohu. Pro Bytes potřebuje takové ceny tepla, aby mu neutíkala společenství vlastníků. Za letošní rok přišel o dvě na Sídlišti nad Lužnicí.



DRŽÍ BASU

Také Jan Benda, jednatel tělovýchovných zařízení, se alternativními zdroji zabývá, ale odpojení od teplárny si nemůže dovolit.

„Aktuálně odpojení neplánujeme, i když žádná úspora není zanedbatelná,“ připouští Jan Benda.

V nezáviděníhodné situaci jsou i podnikatelé Petr Havránek, jenž je táborským radním a dbá tedy na dobré ekonomické výsledky teplárny, a dále Ivo Ludvík. Vlastník SC Univerzita zasedá v dozorčí radě teplárny, kde hájí zájmy Tábora.

„Zůstaneme u teplárny, ale chceme kogeneraci, která nám pokryje elektřinu a zbytkovým teplem zhruba 15 procent našich odběrů tepla. Také ani nevěřím, že současné ceny plynu vydrží věčně. Takže my se odpojovat nebudeme,“ upřesnil.

Nemocnice, další z rozhodných zákazníků teplárny, revoluci nechystá. Ale svou závislost na teplárně snižuje. Ředitel Ivo Houška upřesnil, že vlastními silami si budou připravovat teplou užitkovou vodu.

„Tím v příštím roce dojde ke snížení odběrů, nebude to nic dramatického, zhruba o dvacet procent,“ vyčíslil úsporu na ohřevu vody. S teplem změnu nechystají.

Radní Petr Havránek má na Chýnovské ulici dva firemní objekty. Pouze s jedním je ale připojený na centrální vytápění. U druhého se rozhodl pro tepelné čerpadlo.

„Radost z ceny tepla nemám, jsou velkým zásahem do nákladů, proto jsem pořídil čerpadlo.“ Brisk Mojmíra Čapky pokrývá teplárenským zdrojem jen zanedbatelnou část spotřeby. Firma má tolik odpadního tepla, že by mohla vytápět i bytovky v okolí. „Kdybychom chtěli, mohli bychom být na teplárně zcela nezávislí,“ potvrdil.



TEPLO Z PLANÉ

Teplo, ceny a vztahy mezi městem a Teplárnou Tábor budou dnes opět hlavním bodem jednání radních. Podle našich informací mají indicie, že menšinoví akcionáři teplárny mohli být v předchozích letech kráceni na svých právech.

Na stole mají navíc znovu nabídku plánského výrobce tepla C – Energy Bohemia. Mluvčí společnosti Miroslav Beneš potvrdil, že trvá jejich zájem o vytápění Sídliště nad Lužnicí, k němuž mají blíž než táborská teplárna.