Otužování léčí nejen duši

Jižní Čechy - Vánoce a Nový rok jsou časem otužilců, kdy se party nadšenců noří do studené vody. Na silvestra je uvidíte u budějovické Lannovy loděnice, na Nový rok v Táboře u Jordánu.

Otužilci se zimy nebojí.Foto: Klára Hejdová

Na břehu Malše sto metrů nad Malým jezem se schází od podzimu do jara každou neděli v 11 hodin lidé, kteří mají chuť překonávat zimu a vlastní pohodlnost. V chladné vodě ztrácejí trochu tepelné energie, čerpají tu ale zdraví. A to jak fyzické, tak i psychické.

„Otužování je výborné na zdraví. Já měl kdysi arytmii, vynechávání tepu. Asi po roce otužování mi zmizela," odpovídá rozesmátý Ivan Bárta, předseda skupiny otužilců Promrzlá pijavice, na otázku, jestli je otužování bezpečné a jestli prospívá jeho zdraví. Je nutno dodat, že právě srdce by měli mít otužilci zdravé a pokud možno předem vyšetřené. Ivan Bartoš se ale rozhodl, že pro něj to problém není. „Vím, že se říká, že by to nemocní se srdcem neměli dělat. Ale já si myslím, že srdce nemocné nemám. Rýmu jsem dřív míval klasicky 5 až 7 dní a teď mi trvá 12 hodin. Ráno začne a večer ji nemám. To tělo je tak zblblý, že není nemocný," směje se otužilec, který zanořování do ledové vody miluje tak moc, že si pro letní měsíce vyrobil chladicí box s ledovou vodou. Dopřává si tak svůj koníček i v době, kdy ostatní otužilci čekají na chladnější počasí.

Stačí pobýt mezi otužilci několik minut, aby bylo jasné, že úsměv, humor a parta k otužování patří. Není se co divit, že se u Malého jezu vyskytují i „Čakovské ľadové medvedě". Jeden z členů česko-slovenské skupiny otužilců z Čakova Stanislav Babor říká: „Pokaždé, když vlezu do vody, je mi zima. Prvních deset vteřin se musí rozdýchat. Tělo se brání, lehký šok je to pokaždé. Ale když se to vydrží a rozdýchá, člověk může vydržet mnohem déle."

A zmiňuje jeden důležitý faktor, který má vliv na to, jestli člověk otužování zvládne. Je totiž důležité mít kolem sebe stejně nadšené kolegy a vzájemně se podporovat. „Snažil jsem se začít s pravidelným otužováním čtyři roky. Ale sám jsem to nedokázal. Podařilo se, až když jsem se dal dohromady s kamarády z hospody v Čakově. Tam jsme se domluvili. Od té doby jsme začali chodit v šesti lidech pravidelně, každou sobotu a neděli. Je to vidět na zdraví, běžná nachlazení se nám vyhýbají," říká Stanislav Babor, že ve dvou a více se to i ve studené vodě lépe táhne.

Kam vyrazit

Lannův ponor vltavský - 31. 12. - Lannova loděnice - České Budějovice - 14.00

5. novoroční ponor - 1. 1. - Sokolská plovárna Jordán - Tábor - 15.00

22. novoroční namáčení - 1. 1. - Jistebnice - rybník Chadimák - 10.30