Tábor - V noci z pátku na sobotu byl otevřen Švehlův most. Uvítali to hlavně obyvatelé Čelkovic, přes něž vedla objízdná trasa.

Sobotní otevření Švehlova mostu konečně ulevilo Čelkovicím.Foto: Deník/Jiří Dintar

Most byl uzavřen od 30. března loňského roku. Měl být opraven do konce roku, ale stavební firma se dostala do finančních potíží a stavbu proto nedokončila. Přes zimu byl most zakonzervován, od jara se opět začalo s rekonstrukcí.



Situace se výrazně podepsala na nárůstu provozu v Čelkovicích. Místní teď s potěšení kvitují znovuotevření mostu. Patří mezi ně i Tereza Marešová, jež v Čelkovicích bydlí od narození a se situací posledních měsíců byla silně nespokojena.



"Ten nárůst provozu byl neuvěřitelný. Značná část řidičů se také nechovala zrovna ohleduplně. Změna, ke které s znovuotevřením Švehlova mostu došlo, je jasně vidět. Konečně je tu zase klid," uvedla Tereza Marešová.