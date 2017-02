Opustili nás

Šumava, Praha – Novelou zákona o ochraně přírody se v úterý odpoledne budou zabývat poslanci. K jednání o sporných pravidlech pro národní parky se vrátí poté, co novelu s úpravami vrátili do Poslanecké sněmovny senátoři. Za senátorskou verzi pravidel, která ovlivní i život na Šumavě, přijde do sněmovny „lobbovat" prezident republiky Miloš Zeman.