Oprava obchvatu svede řidiče jen do dvou pruhů

Táborsko – Řidiče čeká další komplikace na cestách. Od prvního května plánuje ŘSD opravu čtyřproudové silnice I/19 v Táboře.

Na táborském přivaděči na D3 začne celková oprava.Foto: Deník/Jiří Dintar

Týkat se bude dvoukilometrového úseku od mostu přes Jordán až k mimoúrovňové křižovatce s dálnicí D3. Podle vedoucího táborského odboru dopravy Jana Pávka bylo přáním města, aby nedošlo k zásadnímu omezení dopravy, což se podařilo.

„Chtěli jsme, aby nenastala úplná uzavírka silnice, a řidiči tak nemuseli jezdit objížďkou přes centrum, což by zahustilo město,“ uvedl Jan Pávek.

Jak potvrdila mluvčí Ředitelství silnici a dálnic Nina Ledvinová, oprava poběží za provozu. „Nebude zde vedena žádná objížďka. Jedná se o čtyřpruh, takže oprava bude probíhat vždy na jednom dvoupruhu a na zbytku komunikace bude zachován obousměrný provoz,“ upřesnila mluvčí. Oprava začne od května a kompletní rekonstrukce vozovky má být ukončena do 31. července. Pro tuto akci má ŘSD vyčleněných 57 milionů.

Zároveň ŘSD už od února opravuje táborský most u hasičů, po jehož otevření se pustí do rekonstrukce sousedního u hřbitova. Ten by měl být uveden do provozu na začátku prosince. V okrese je investorem ještě stavby přeložky dálnice, která před měsícem zavřela silnici u Horusic.