Ohlédnutí za uplynulým týdnem

Táborsko - Co jsme psali stránkách Táborského deníku. Přinášíme sestřih nejzajímavějších událostí právě končícího týdne.

Stánek na Žižkově náměstí v Táboře v reálu a dle návrhu architekta, který u památkářů neprošel.Foto: Deník / Šatrová Alena

SOBOTA

Pokud neuspějí, budou učit děti doma

Situace okolo vzniku nové waldorfské základky v Ratibořských Horách se komplikuje. Přestože zřizovatelé už mají žáky, učitele i prostory k výuce, chybí jim rozhodnutí ministerstva. Rodiče třinácti dětí žádají o povolení domácí výuky.



PONDĚLÍ

Stánek na náměstí zůstane nedokončený

Podle vyjádření památkářů historickému náměstí v srdci Tábora méně škodí stánek s občerstvením v nedokončeném stavu, než kdyby měl kolem sebe dřevěnou podestu. Ani letos tedy nesmí změnit podobu.



ÚTERÝ

Vražda v Horusicích: policie má jasno

Jihočeští kriminalisté po roce a půl úmorné práce na dopadení vrahů z Horusic oznámili, že k dvojnásobné vraždě v rodinné firmě mají sedm podezřelých, z nichž dva – Ukrajinec a Maďar, již sedí ve vazbě. Zbylých pět vyšetřují na svobodě.



STŘEDA

Cheiron T pomáhá dětem už dvacet let

Komunitní centrum Cheiron T slaví v březnu dvacet let své existence, dnes jej navštěvuje už druhá generace dětí. Najdou zde nejen hudební zkušebnu či keramickou dílnu, ale především ochotné pracovníky.



ČTVRTEK

Ne všichni památkáři by pivovar chránili

Ministerstvo požádalo památkáře o vyjádření k prohlášení chýnovského pivovaru za kulturní památku. Národní památkový úřad je pro, odbory památkové péče kraje i Tábora proti. Dokud ministerstvo nerozhodne, ruina k zemi nesmí.



PÁTEK

Diecéze s Bechyní si jdou pro klášter

V případě prodeje františkánského kláštera nad Lužnicí zřejmě dojde ke shodě a do objektu nevstoupí cizí investor.