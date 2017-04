Ohlédnutí za právě končícím týdnem

Táborsko - Přinášíme vám přehled událostí, o nichž jsme psali na stránkách Táborského deníku.

Zámecký objekt, v němž sídlí Alšova jihočeská galerie s Mezinárodním muzeem keramiky.Foto: Deník/Alena Šatrová

SOBOTA

Do léta má obchvat poskočit v prioritách

Dlouho očekávaná stavba silnice mezi Slapy a Teskem by si měla polepšit postavení mezi stavebními prioritami. Jednal o tom s krajskými zastupiteli táborský starosta Jiří Fišer. Ulevit by se mělo hlavně ulicím Lužnické a Údolní.



PONDĚLÍ

V Táboře exekutoři vymáhají 1,8 miliardy

V mapě exekucí se jen těžko hledá obec s čistým štítem. Z jistiny, kterou exekutoři vymáhají po občanech Tábora, by město vyžilo celé dva roky. Celkem lidé a firmy dluží na Táborsku 1,8 miliardy. Počet lidí přihlášených k trvalému bydlišti na táborském městském úřadě se pohybuje kolem osmi stovek a stále roste. Na druhou stranu se ale s rostoucím počtem zadlužených nezvyšuje kriminalita.

Smírčí jednání koaličních stran dohodu nepřineslo, krajská vláda skončila. Hnutí ANO při smírčím řízení se sociálními demokraty a Jihočechy 2012, s nimiž od loňského podzimu řídili kraj, odmítli s ČSSD v koalici dál setrvat. Konflikt mezi stranami vznikl kvůli rekreačním domům, které pro hejtmana Jiřího Zimolu a jeho náměstka Jaromíra Slívu (oba ČSSD) staví šéf krajem založené společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha.Jiří Zimola, jenž kraj vedl od roku 2008, v úterý ohlásil svou rezignaci. Postu se vzdá při nejbližším jednání krajského zastupitelstva. Rozběhla se jednání o možných koalicích. O příští krajské vládě by mohlo být jasno nejpozději 2. května.

Zastupitelé kývli na bezúplatný převod bývalého domu služeb do majetku kraje, aby v něm vybudoval nové sídlo pro Alšovu jihočeskou galerii. Dům služeb bude potřebovat rozsáhlou rekonstrukci za 20 milionů.