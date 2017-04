Ohlédnutí za právě končícím týdnem

Táborsko - Shrnutí uplynulého týdne na stránkách Táborského deníku.

Sezimovoústecký Kovosvit představil ve středu technologickou novinku vyvinutou ve spolupráci s ČVUT. Obráběcí stroj nové generace zvládá obrábění i navařování kovu.Foto: Deník/Alena Šatrová

SOBOTA

Jsou bez viny, potvrdil i vrchní soud

Tomáš Matyš a Jiří Kroupa, které spojuje kauza hotelu Palcát, po krajském úspěchu zvítězili i v Praze. Táborský krajský soud loni osvobodil z obžaloby z podvodů bývalého majitele hotelu Palcát Tomáše Matyše i soběslavského stavitele Jiřího Kroupu. Jejich nevinu nyní potvrdil i pražský vrchní soud. Rozsudek o nevině je pravomocný.



PONDĚLÍ

Malíř Kristian Kodet se vrací do Tábora

Kristian Kodet je známý nejen jako malíř, ale také jako vášnivý sběratel. Po deseti letech bude znovu dotvářet kolorit Starého Města, v Klokotské ulici otevře obchod se starožitnostmi spojený s galerií.



ÚTERÝ

Lípy letos nepokácí. Rozhodne ministerstvo

Bechyňští plánovali začít letos s celkovou opravou dvou ulic. Za oběť jí měla padnout třicítka lip, ale dostaly odklad. Místní spolek Pro Life se odvolal k ministerstvu životního prostředí. Dokud ministerstvo nerozhodne, k žádným úpravám nedojde.



STŘEDA

Své příjmy přiznalo šestnáct tisíc lidí

Lhůta pro podání přiznání příjmů vypršela v pondělí. Na táborský finanční úřad dorazilo necelých 16 tisíc přiznání. Úředníci je zvládli odbavit plynule a bez většího čekání.



ČTVRTEK

Kovosvit letos snížil dluhy o 60 milionů

Od ledna se Kovosvitu podařilo snížit dluhy o 60 milionů a vůči státu a zaměstnancům už závazky nemá. Také představil unikátní technologickou novinku.



PÁTEK

Úředníci se nastěhují do domu po seniorech

Zastupitelé třinácti hlasy podpořili odkup bývalého domu seniorů za 7,2 milionu korun. Vzhledem k ohlášenému prodeji františkánského kláštera by část prostoru využila i bechyňská umělecká škola, která v klášteře sídlí. A stěhovali by se do něj i sousední úředníci.