Odpověď: Bytes prý propásl šanci na udržení cen

Tábor - Přestože se naše společnost snažila dodržet mediální klid, o který byla spolu s představiteli města Tábora požádána jedním z členů představenstva Teplárny, informace uvedené předsedou představenstva Teplárny Tábor a.s. Ing. Miloslavem Holbou v článku Bytes prý propásl šanci na udržení cen považuji za tolik závažné, že se k nim musím vyjádřit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Z pohledu, zda Bytes propásl poslední šanci, si dovoluji uvést, že nabídku na odkup majetku tepelného hospodářství obdrželo město Tábor do rukou pana starosty. Tato nabídka byla proto předložena zastupitelům města, které ji takřka jednomyslným odhlasováním odmítlo.



K otázce vyjednávání o ceně tepla na rok 2018 – společnost Bytes nemůže a ani nebude stanovovat způsob kalkulace ceny tepla, její výši a vůbec obchodní politiku společnosti Teplárna Tábor a.s. Vzhledem k tomu, že společnost Bytes je 45% odběratelem tepla od společnosti Teplárna Tábor a.s. (tedy naprosto většinovým), dalo by se předpokládat, že se Teplárna Tábor bude snažit svého většinového odběratele udržet. To však může nastat pouze v případě, že bude společnosti Bytes Tábor prodávat teplo za takovou cenu, která by byla pro její zákazníky a odběratele, tedy zejména občany města, konkurenceschopná.





Jen pro připomínku, tiskem proběhla informace, že konkurenční společnost Teplárna v Plané n. L. nabídla naší společnosti Bytes Tábor dodávku části tepla do určité oblasti za cenu 358,- Kč/Gj bez DPH, tedy jejich běžnou ceníkovou cenu, za kterou teplo odebírají i jiní odběratelé, tedy v každém případě cenu nijak dotovanou. A to bez žádné snahy, požadavku, či vyvíjeného mediálního tlaku na odkup majetku společnosti Bytes Tábor. Upozorňujeme, že od Teplárny Tábor na této úrovni nakupujeme 1 GJ za 499,- Kč (po distribuční slevě), tedy s rozdílem o 141,- za 1GJ více.



Společnost Bytes Tábor předpokládá, že Teplárna Tábor a.s. jako moderně zainvestovaná společnost je schopná dodat teplo za obdobnou cenu. Tím bude zamezeno všem diskusím o přijatelné ceně pro obyvatele města Tábora.

Za společnost Bytes Tábor jsem povinen jednat s maximální mírou hospodárnosti všech nákladů a tedy i o nejvhodnější vstupní ceně tepla. Každopádně preferujeme jednání mezi představiteli společnosti Bytes Tábor s.r.o. a Teplárnou Tábor a.s.



Ing. Ondřej Semerák

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o.