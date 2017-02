Od stadionu radnice ruce pryč nedává

Tábor - Fotbalový FC MAS Táborsko ztrácí donátora, na převodu jeho stadionu pod městská křídla se ale nic nemění.

Jiří Smrž odchází od FC MAS Táborsko.Foto: Archiv redakce

Starosta Jiří Fišer potvrdil, že radnice dál pracuje na převodu fotbalového stadionu v Kvapilově ulici z majetku klubu pod hlavičku města a ruce pryč nedává ani od jeho přestavby. A to přesto, že většinový vlastník klubu FC MAS Jiří Smrž loni před koncem roku oznámil konec svého působení v Táboře.

„Jsme zavázáni usnesením a tedy i částkou patnácti milionů (pro stadion). To držíme a i já jsem pro to hlasoval," upřesnil starosta.

S Jiřím Smržem se osobně od jeho prohlášení nesetkal, zato se senátorem Jaroslavem Větrovským ano. S ním se bavil o možných dotacích pro fotbalisty ze státní kasy. S nimi by už náklady na stadion neležely jen na bedrech města.

FC MAS Táborsko čeká bitva o uhájení sportovní kondice

Letošní zima přináší nejmrazivější klima za poslední roky, ale fotbalový klub FC MAS Táborsko připomíná vroucí kotel.

Velké starosti a nejistotu zažehlo rozhodnutí většinového vlastníka klubu Jiřího Smrže dát sbohem svému dlouholetému působení v klubu. Ten je tak rázem zahlcen téměř existenčními problémy a lze jen těžko předjímat, jakou tíhou vše dolehne na sportovní účinkování jeho týmů.

Odchod největšího donátora pochopitelně bude mít přímý dopad na sportovní stránku fungování mužských kategorií, ale i mládeže. Dobře si to uvědomuje i výkonný ředitel klubu Tomáš Samec. „V poslední době jsme rozšířili činnost v devíti školkách, máme deset tréninkových skupin přípravek a žáci i dorost nám hrají republikové soutěže," vypočítává Tomáš Samec. „Sportovní účinkování jde ruku v ruce s ekonomikou. Zajistit činnost mládeže je hodně náročné a nelze to ufinancovat jen z dotačních kruhů. Příspěvek z FAČR činí jen dvacet procent rozpočtu a smlouva s městem téměř neumožňuje využít prostředky pro mládež," zdůrazňuje výkonný šéf Táborska. „Z toho vyplývá, že finance, které poskytoval klubu pan Smrž, šly z velké části i na mládež. Ztráta je to takřka nenahraditelná," dodává hořce Tomáš Samec.

MOC PRÁCE, MÁLO ČASU

Jemu ani dalším lidem teď nezbývá než se vrhnout do boje o zachování stability jednoho z nejvýznamnějších jihočeských klubů.

„Hned poté, co pan Smrž oznámil své rozhodnutí, vznikla pracovní skupina lidí, kteří se kolem klubu pohybují. V příštím týdnu nás čeká první setkání, na kterém nastíníme další kroky. Budeme se bavit o financích, stadionu i samotné sportovní stránce," říká výkonný ředitel FC MAS.

Kluby každoročně žádají o licence, v případě Táborska pro středisko mládeže a II. ligu mužů. Příliš času na řešení tedy nezbývá…