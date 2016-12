Jakmile kachny vyklidily pole, vrhli se otužilci do Jordánu

Tábor - Na dnešním poledním koupání se objevila přibližně dvacítka otužilců, v čele s duchovním otcem akce, Antonínem Triebem. Letos zkušení otužilci i nováčci nemuseli chodit do řeky, koupaliště u břehu totiž zamrzlé nebylo. Smůlu však měli ti, kteří si chtěli zaplavat až k plovárně a nazpátek. Několik metrů od břehu totiž už led byl. Za povzbuzování, které přicházelo od obecenstva z břehu se někteří vraceli do vody opakovaně. Jiní se namočili jen jednou, ale i tak dalece předčili promrzlé obecenstvo zachumlané do teplých bund.

Fotogalerie 19 fotografií Otužilci v JordánuFoto: Klára Hejdová

Autor: Redakce