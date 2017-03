Ochladí se a v noci přijdou mrazíky

Sezimovo Ústí – Vím, že je to škoda, ale nedá se nic dělat. Tak reaguje na oznámený konec studentského Divadélka Múzika jeho principál Miloš Smetana. Před 25 lety začínali poezií, z níž postupem let přešli do pohádek. V roce 2005 nastudovali první a od té doby celkem čtrnáct pohádek a čtyři komedie pro dospělé.