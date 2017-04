OBRAZEM: Za dětmi do léčebny v Opařanech zavítali klauni

Opařany - Po loňském úspěchu akce Turné plné smíchu vyrazili Zdravotní klauni opět rozdávat radost na místa, kam nemohou docházet pravidelně.

Jedním z míst kam letos klauni zamířili, byla i Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech, kde však nejsou úplnými nováčky.



Opařanskou nemocnici navštěvují Zdravotní klauni pravidelně již několik let, a to s oblíbeným programem Cirkus Paciento, který probouzí v dětech chuť do uzdravení a aktivního života. Na pravidelné dětské klauniády sem však organizace nedojíždí, proto se rozhodla Opařany navštívit v rámci tohoto Turné. Velká péče byla věnována personálu, který klauni potěšili nejen svými legráckami, ale také květinami a fotografiemi ze zmíněného Cirkusu Paciento, který se zde uskutečnil počátkem dubna.



Energií nabitou pětici klaunů ve složení – sestra Laděna Sladěná, sestra Kulhavá, doktorka Naprdová, sestra Kotrlá a doktor Vitamín, přivítala ihned po příchodu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Martina Kratochvílová. Funkce milého doprovodu se ujala vrchní sestra lůžkového oddělení, Jitka Krlínová, která s úsměvem sledovala celé odpolední veselí.



Prim během návštěvy hrály hudba a zpěv, ale také tanec, do kterého se s nesmírnou chutí zapojily téměř všechny děti, a všem dobře známá sestra Sladěná, šla z ruky do ruky. Dále se přálo k svátku třem přítomným Jiříkům, kterým klauni na místě složili oslavnou píseň.



„Cílem našeho Turné je zejména potěšit pacienty, či klienty jednotlivých zařízení, ale také pohladit po duši personál, který si odreagování v podobě humoru rozhodně zaslouží. Je to takové naše malé poděkování za jejich práci“, uvedla po návštěvě koordinátorka klaunských programů, Milena Malá. Ta se později také svěřila, že ji nejvíce dojal malý chlapeček, který téměř nepustil z ruky časopis Zdravotních klaunů, Humorin. „Všude ho s sebou nosil jako poklad. Otevřel ho na stránce, kde jsou vytištěny hlavičky všech 86klaunů, a stále se snažil najít těch pět, kteří za nimi přijeli.“



I další zastávka na cestě Zdravotních klaunů bude patřit malým pacientům. Tentokrát zamíří rozdávat radost na dětské oddělení nemocnice v Klatovech.



Kateřina Procházková