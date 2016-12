OBRAZEM: V azylovém domě pro matky s dětmi se rozdávaly dárky

"Vykoupat se s vánočními kapry mě napadlo už před 3 roky. Nejdřív jsem chtěl jen já, pak se přidal jeden kamarád. Na chvilku jsme na to pozapomněli. A letos jsme si řekli, buď to uděláme teď nebo už nikdy. Pak už budu na takové legrace starý," říká s úsměvem Ivan Bárta, po koupeli v kádi s kapry v Suchém Vrbném. Smysl pro humor je charakteristika, která otužilce dobře vystihuje. Nejspíš to bude tím, že otužování je prý zdravé pro tělo, ale hlavně pro psychiku.