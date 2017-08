OBRAZEM: Take Death roztancovali Žižkovo náměstí

Tábor - Do zahrady Spolkového domu Střelnice zavítala po dlouhých pětapadesáti letech atmosféra legendárních Střeláckých čajů. Vzpomínkový koncert prvních bigbítových kapel na Táborsku ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století se konal už pošesté v řadě. Během večera, který začal v sobotu po osmnácté hodině, vystoupila Jiskra Pal revival, The Ants, Paraple a Atlantik.