OBRAZEM: Tábor s jednodenním zpožděním uctil konec války

Tábor - Osmého května si Evropa připomněla 72 let od konce 2. světové války. Tábor se připojil o den později.

Na táborském popravišti se včera opět sešli zástupci města, armády a řady organizací a spolků, aby společně oslavili 72. výročí konce druhé světové války a ucitili památku padlých.



Slova se mimo jiné ujal i válečný veterán z pražského povstání, plukovník ve výslužbě Ladislav Janouch, který se vyjádřil i k otázce, kdy se podle něj má slavit vítězství, zda 8. nebo až 9. května.



„Německo sice kapitulovalo 8. května, ovšem za pražského povstání se ještě 9. května střílelo, proto si myslím, že oslavy k 9. květnu jsou vhodnější,“ sdělil svůj názor Ladislav Janouch, čím dal najevo, že táborské zpoždění je mu vhod.



Obdobný pohled na určení data konce války má i další přímá pamětnice druhé světové války, Ernestína Švorcová z Bechyně.



Původně pochází ze slovensko-maďarského pomezí a během Slovenského národního národního povstání se její rodina zapojila do domácího odboje. Ona sama působila během povstání jako spojka.



Zapojení do odboje se stalo osudné jejímu otci a bratrovi, kteří byli deportováni do koncentračního tábora Osvětim.



„Popraveni byli a komínem prolétli jen pár dní před osvobozením Osvětimi,“ říká Ernestína Švorcová se smutkem v hlase.



Dnes jezdí do škol besedovat s žáky a vyprávět jim své vzpomínky. Sama považuje za vhodnější slavit mír až od 9. května.



„Válka sice skončila 8. května, ale vyhlášení přišlo, a lidé se něm dozvěděli, až o den později. Přesto ale nepokládám za příliš důležité, kdy budeme konec války slavit. Mnohem důležitější je, aby se již nikdy neopakovala,“ uzavírá Ernestína Švorcová.