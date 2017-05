OBRAZEM: Křížové cestě požehnala i jarní průtrž

Soběslav – Čtrnáct zastavení, čtrnáct biblických výjevů o ukřižování Krista, čtrnáct velkých kamenů, do nichž je Martin Mikula vytesal.

To je nová a první venkovní křížová cesta v Soběslavi, která poutníky dovede na starobylé hradiště Svákov s poutní kaplí Panny Marie Bolestné. V roce 150. výročí posvěcení kaple se ho od generálního vikáře českobudějovické diecéze Davida Henzla dočkala v sobotu i cesta o utrpení Krista.

Soběslavský farář Jan Hamberger po křížové cestě toužil hned po svém nástupu do Soběslavi, v tandemu s Věrou Hanzalovou dílo dovedli až k sobotnímu požehnání. „My věřící křesťané nechceme nikomu nic vnucovat, proto jsme chtěli, aby forma zastavení byla nenápadná. Ale zároveň, aby byla jasným mementem, že my, křesťané, jsme uvěřili v naději. V naději, kterou nám dává Kristus, a to tváří v tvář utrpení, bolesti a smrti. A také tváří tvář nezodpovězeným otázkám, které všichni nosíme ve svém životě. Je to právě životní příběh Ježíše Krista, v nějž věříme, že nám dává odpověď na tyto odvěké, palčivé a lidské otázky: že smrt a utrpení nemají to poslední slovo. Je to právě Pánovo boží milosrdenství, které chceme oslavovat skrze tuto cestu,“ vysvětlil soběslavský farář důležitost a význam nového díla.

Prohlédnout si ho přišly minimálně dvě stovky lidí, a to bez ohledu na déšť, který je promočil na kost. Nápad i hotové dílo Martina Mikuly sklidilo úspěch u starších i mladých.

„Moc se nám líbí, sem do přírody se cesta moc hodí. Je nádherná,“ shodla se trojice seniorek Květoslava Blažková, Božena Ambrožová a Marcela Šetková, které si na Svákov často vyšlápnou.

Vycházku nyní křížová cesta olemuje i mladé rodině se dvěma dětmi. „Pro Soběslav je to určitě zajímavá událost a je to moc pěkné. Chodíme sem s dětmi moc rádi, je to krásné místo,“ potvrdila i třiatřicetiletá Lucie Němcová ze Soběslavi.

Cesta vznikla na městském pozemku za finančního přispění města, obyvatel a dobrovolných dárců.

Na Svákov dodnes lidi vede studánka, v níž podle pověsti teče zázračná voda. Kolem roku 1780 tu postavili menší dřevěný přístřešek s obrazem Panny Marie, který ale časem zchátral. Novou podobu začala kaplička získávat po roce 1810, ale definitivní začali Soběslavští z rozhodnutí radních stavět až po roce 1860. Základní kámen položili v roce 1865 a za dva roky, na svátek narození Panny Marie, tuto novorománskou stavbu soběslavský děkan vysvětil.