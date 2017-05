OBRAZEM: Dětští kuchtíci připravili zdravé svačiny

Planá nad Lužnicí - Děti ze školního klubu připravily v rámci soutěže zdravé svačiny pro seniorku, nosála a trenéry cirkusu.

Děti z plánského školního klubu se zapojily do celostátní soutěže Zdravá svačina. Pod vedením vychovatelky Ivety Staňkové vytvořily tři tříčlenné týmy a pustily se do kreativní přípravy zdravé svačiny. Soutěžící měli za úkol navrhnout, komu pohoštění darují a udělají mu tak radost. Soutěže se celkem účastnilo 571 týmů.



"Do soutěže se zapojily hlavně děti z pátých tříd, ale stranou nezůstalo ani několik starších. Připravily si vlastní kuchařské čepice z papíru, které vystihly a barevně odlišily. Podle barev se pak jednotlivé týmy pojmenovaly," uvedla Iveta Staňková.

Zelený tým (Terezka Kovaříková, Klára Hroudová a Daniela Bohmová) předal svou zdravou svačinu na téma cirkus v pátek 24. března trenérům z Cirkusu Happy Kids.



Modrý tým (Aneta Široká, Barbora Hořejšová a Štěpán Kobližka) odevzdal svačinu v podobě motýla - palačinka z ovesných vloček, delfína a psa - ve čtvrtek 30. března do pečovatelského domu v Plané nad Lužnicí paní Agátě.



Růžový tým (Eliška Pavelková, Adélka Koželuhová a Vojta Bláha) si užil krmení v zoologické zahradě v neděli 2. dubna u nosála červeného. Nosál si pochutnal na zeleninové a ovocné svačině v podobě krokodýla, kraba a berušek.



Modrý tým se úspěšně dostal až do celostátního finále, které se koná v sobotu v pražském volnočasovém centru Plechárna Černý Most. Akci bude moderovat Jan Musil a vítěz získá pobyt v Ekocentru Orlov u Příbrami v termínu od 9. do 11. června.