Občerstvení na TGM? Letošní léto ještě ne

Tábor - Táborská radnice chtěla oživit náměstí TGM i v létě. Letos jí s tím ale žádný provozovatel nepomůže. O pronájem se nikdo nepřihlásil.

Děti si ve čtvrtek užily Vesmírný den, který se od rána konal na táborském náměstí T. G. Masaryka. Vyzkoušet si mohly zajímavé pokusy, simulátor stavu beztíže, surf simulátor či projít planetární stezkou v botanické zahradě.Foto: Deník/Jiří Dintar

Kritika betonové plochy před zemědělskou školou přiměla radnici k zamyšlení, jak ji zlidštit. Shoda padla na zimní a letní variantu oživení. Zatímco zimní se adventním trhem podařilo zrealizovat již podruhé, s letní to radnici uvízlo na mrtvém bodě. O komerční pronájem stánku s občerstvením totiž nikdo z provozovatelů zájem neprojevil. Starosta Jiří Fišer připustil, že pro příště musí změnit podmínky. „Trochu jsem to i čekal, protože na půlrok se do toho nikomu nechtělo. Budeme muset zvážit, zda pronájem vyhlásit třeba na dva roky,“ říká starosta k pronájmu, který zájemce mohl uzavřít pouze do adventu, kdy plochu obsadí zimní varianta.

S takovým plánem přijde starosta na jednání rady a předpokládá, že do konce roku by mohli zrealizovat nové výběrové řízení na obsazení kiosku, který radnice dodá.

Místo občerstvení se tak má na náměstí objevit jen otevřený stánek pro kulturní využití a propagaci ať již města, nebo různých akcí. Jeho dramaturgii dostal od starosty za úkol odbor kultury. Místostarostka Kateřina Bláhová, které kultura a cestovní ruch patří do kompetencí, má představu, že příležitost na náměstí TGM dostanou místní spolky a kluby.

„Naším záměrem není, aby program stánku plně organizovalo město. Chceme například zjistit, zda by o tento prostor měly zájem některé jiné organizace a spolky, které by stánek naplnily svými aktivitami. Nemyslíme si totiž, že je nutné, abychom dělali další akce pod hlavničkou města,“ říká místostarostka s tím, že v úvahu připadají například pěvecké sbory nebo hudební tělesa či výtvarně zaměřené skupiny, které jinde k prezentaci nemají dost příležitosti.

Třicetiletá Sandra Králová doufá, že se radnici podaří něco zrealizovat. „Ten kout se stromy je dobrý a tam to v létě žije celý den, ale zbytek náměstí je zoufalý a skutečně potřebuje oživení. Myslím si, že cokoli tam bude navíc, že to prospěje. Konkrétně mne honem nic nenapadá, ale muzika a zpěv nic nezkazí,“ zamýšlí se mladá Táboračka.

Ačkoli stánek s občerstvením je pro letošní léto minulostí, v platnosti nadále zůstává nová mobilní zeleň a betonový šachový stůl, k němuž budou figurky půjčovat v knihovně. Stůl by se podle starosty navíc mohl objevit i na Sokolské plovárně.

V zimě si na náměstí dospělí užili podruhé adventní trh a děti hromadu umělého sněhu z Monínce. Zatímco letní varianta letos nevyšla, zimní se vrátí na advent.