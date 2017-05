Občané se opět sejdou nad Budějovickou ulicí

Tábor - Již poněkolikáté připravila radnice diskuzi nad rekonstrukcí Budějovické ulice v Táboře.

Zeleň přibude i v Havlíčkově ulici.Foto: Archiv redakce

Místostarostka pro dopravu Michaela Petrová, že navážou na již upravenou studii, ale i nyní budou moci občané do návrhu vnášet své připomínky.

"Je to studie, která počítá se zvýšením parkovacích míst ze současných 53 na 95 míst. Počet jízdních pruhů i semaforů zůstane stejný, ale posuneme zastávku i přechod u polikliniky a přechod u Treboňky je úplně zrušený, neboť by se přecházelo přes čtyři jízdní pruhy, což by vyžadovalo ostrůvek," uvedla k prezentované proměně.

Její realizace je rozdělena do tří etap, aby Tábor dopravně úplně nezkolaboval. Začít bude moci také až po zprovoznění Švehlova mostu, k čemuž má dojít již na začátku srpna. Podle informací starosty Jiřího Fišera postupuje nyní jeho oprava podle harmonogramu. V ulici kromě parkovacích míst přibude také zeleň, v návrhu je řada stromů nebo záhon v Havlíčkově ulici, která ústí do Budějovické.

Beseda nad táborskou dopravní tepnou se koná ve středu 24. května od 18 hodin v Univerzitě.