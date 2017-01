O žních mluvit nelze, přesto dotace do okresu dorazily

Táborsko - Dotační tituly, které by seděly na potřeby radnic, řídnou. O to více houstne administrativa spojená se žádostmi.

Koupaliště v Sezimově Ústí.Foto: Alena Šatrová

Mnohé projekty městům zůstaly v šuplíku: nedostaly příležitost podat si k nim žádost o dotaci z IROP. Vhodný titul třeba za celý rok nepřišel.

V tomto smyslu hovoří například starosta Sezimova Ústí Martin Doležal. „Na akce jsme byli připraveni, ale titul k nim nebyl. Například na dům s pečovatelskou službou jsme mohli požádat až na konci roku," potvrdil starosta.

Ani Tábor nemůže mluvit o žních, na které býval zvyklý, a chýnovský starosta Pavel Eybert tak trochu ztrácí chuť. „Loni jsme kvůli pětistovce museli projekt desetkrát předělávat. Systém je tak byrokratický, že se mi do dotací už ani nechce," připouští.

Ačkoli mají starostové k systému různé výhrady, velké projekty bez dotací nespustí. Například Tábor by na Jordánu nevybudoval výpusť a bez podpory se nepustí ani do stavby domu pro seniory.

I Sezimovoústečtí se ucházejí o peníze, s jejichž pomocí postaví dům s pečovatelskou službou. „Loni jsme nečerpali žádnou velkou dotaci, ale vyšla nám žádost na mateřskou školu a opravu lávky nad hlavní silnicí. Také jsme zažádali o dotaci na dům, na nějž bychom maximálně mohli dostat 13 milionů," upřesnil starosta Martin Doležal.

Z investičních dotací přišlo do Ústí přes šest milionů. „V porovnání s rokem 2015 je to zhruba pětina, ale to byl výjimečný rok, kdy jsme obdrželi dotaci za koupaliště," srovnala tajemnice úřadu Miroslava Svitáková.

Také Tábor už má zprávu, že byl úspěšný v dělení a odnesl si přes osm milionů na chodník v Zárybničné Lhotě a Všechově. Vyšel také nákup cisterny pro hasiče a oprava Bechyňské brány. Nyní čeká, jak si povede v dalším, z úřadu odešla žádost na vybudování lávky pro pěší nad Budějovickou ulicí nebo na výměnu podlahy ve sportovní hale. Vedoucí odboru investic Karel Hotový pak doplnil i další projekty z oblasti životního prostředí. Tábor chce dotační peníze investovat do systému likvidace odpadů.

„Loni už žádostí nebylo moc, tituly se nám moc netrefily a dopředu nikdo neví, jaké budou vypsány. Teď bychom potřebovali nějaký na rekonstrukci bazénu nebo stadionu Míru," dodává Karel Hotový. Přesto do Tábora přišlo 122 milionů z dotací, ale většina je neinvestičního charakteru, například 40 milionů z tohoto balíku je na výkon státní správy.

Chýnovští mají v ruce dva přísliby, jeden na osm milionů pro nákup hasičského auta, druhý na zateplení obecního domu. „Získali jsme na dotacích o něco víc než v minulosti, ale peníze jsme zatím neviděli. Systém je sice hodně byrokratický, ale u velkých projektů nám nic jiného nezbývá," připouští starosta Eybert a zmínil stavbu tělocvičny za 50 milionů.

Pro Veselské byl loňský rok zdařilý. Starosta Ladislav Sýkora říká, že získali 55 milionů. Především ho těší 20 milionů pro školku v Horusicích nebo 14 milionů na chodník podél třídy Čs. armády či na čističku v Horusicích. „Jsem hodně spokojený, tyto peníze nám nespadly z nebes, jsou dobře vybojované a věřím, že i v dalších letech se nám bude dařit," doufá.