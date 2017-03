O titul Zlatého Ámose bojují dva Jihočeši z Táborska

Táborsko – O titul nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos se 24. března ve finále 24. ročníku soutěže utkají také dva Jihočeši, Lukáš Lis ze Soběslavi a Alena Šedivá z Tábora.

Zlatý Ámos. Ilustrační foto.Foto: www.zlatyamos.cz

Lukáš Lis byl zároveň již v semifinále soutěže vyhlášen Zlatým Ámosem Jihočeského kraje.



Narodil se 10. dubna 1984 v Táboře a vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nyní učí češtinu a angličtinu na Základní škole v Soběslavi, jejíž žáci jej do soutěže nominovali.



„Je to paradoxní, protože byť se mi podařilo dvakrát postoupit a získat Zlatého Ámose Jihočeského kraje, tak ten nejhezčí pocit jsem měl úplně na začátku, když jsem se dozvěděl, že mne děti přihlásily,“ poznamenal Lukáš Lis.



Původně se ani učitelem stát nechtěl, jeho záměrem bylo studium práv, ale svého rozhodnutí nikdy nelitoval.



Alena Šedivá se narodila 10. října 1960 v Jindřichově Hradci. Vystudovala učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a nyní učí na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.



„Ke kantořině mě přivedlo to, že jsem měla obrovské štěstí na učitele již od základky,“ vysvětlila Alena Šedivá. Nominace od studentů pro ni byla velkým překvapením. „Ale když už za mnou jeden z terciánů přišel, že má k přihlášení vše potřebné, včetně podpisů mých studentů, tak jsem je přece nemohla zklamat,“ dodala Alena Šedivá.



Nyní čeká oba finalisty závěr soutěže. Kromě scénky se svými studenty se mohou těšit na další dva tajné úkoly, které budou plnit v pátek 24. března před dospělou a také třísetčlennou dětskou porotou.



Slavnostní korunovace všech vítězů se chystá tradičně o den později, v sobotu 25. března na galavečeru ankety Zlatý Ámos a kantorském bále v pražském hotelu Ambassador.