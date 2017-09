O miliony v bazénu se hlásila jediná firma

Tábor - Původní plány v postupu opravy bazénu jdou stranou. Jediný uchazeč se do výběrového řízení přihlásil s cenou, kterou radní museli odmítnout.

Takto bude vypadat dětský bazén.Foto: Deník

„Nás rozpočet byl 65 milionů, ale firma by nám rekonstrukci provedla za 95 milionů. Takovou cenu jsme nemohli akceptovat,“ potvrdila místostarostka Michaela Petrová, která má v kompetencích všechna tělovýchovná zařízení.



Jiřina Dlouhá z Tábora teď má obavy, aby se rekonstrukce průtahy s výběrem firmy zbytečně neoddálila. „Lhůty na všechno jsou dnes strašně dlouhé, tak aby nebyl bazén zavřený dva roky jako Švehlův most,“ srovnává bazén s komplikacemi na mostě u Horek. Harmonogram ale město zatím nemění.



O rekonstrukci bazénu projevilo zájem sdružení firem Metrostav a Památky Tábor.



Žádný pád ceny, jak u veřejných zakázek bývá zvykem, tato soutěž nepřinesla, a tak ji radní zrušili. „Necháme si proto nyní zpracovat oponentní rozpočet, myslím si totiž, že cena od firmy byla vyšponovaná, neboť řízení bylo časově narychlo,“ míní Michaela Petrová. S hledáním vhodné firmy se Tábor tak trefil do plné stavební sezony a starosta Jiří Fišer ani již neočekává velké slevy při souboji o zakázku. Firmy zažívají dobré časy, ale často zase chybí pracovníci.



„Teď mají firmy práce hodně, proto ceny tolik nesnižují. Musíme se smířit s tím, že obrovské slevy jsou minulostí,“ uvedl.

Na podzim se proto bazén v částečně nové podobě nepředstaví. Ale harmonogram celé rekonstrukce Tábor teď nemění. Pouze obě etapy spojí do jedné.



„Bazén teď bude dál fungovat, a pokud výběrové řízení poběží dle plánu, mohli bychom začít někdy na jaře. Až od té doby pak bude bazén celý uzavřený,“ upřesnil vedoucí sportovních zařízení Jiří Kříž s tím, že v platnosti zůstává i termín ukončení přeměny: tedy do konce příštího roku.



Podle Jiřího Kříže nemění zatím nic ani na rozsahu prací, případné škrty bude mít ve své moci až nový rozpočet.



Zásadní proměnou bazénu je umístění wellness zóny se saunami, která se přestěhuje na střechu budovy. Uvolní tak místo pro šatny. Také relaxační zóna oproti původní zásadně získá na prostoru. Zatímco nyní zabírá 120 čtverečních metrů, nově dostane 350 metrů. Kvalitního zázemí se ve své části bazénu dočkají i děti, nová bude technologie.