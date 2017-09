O komín chýnovští čápi nepřijdou

Chýnov - Ruina pivovaru, jež několik desítek let hyzdila centrum města, šla konečně k zemi.

Na jejím místě vyroste nová tělocvična, která má vzhledem připomínat původní budovu. Komín pivovaru však chtěli Chýnovští zachovat nejen proto, že je výraznou dominantou města. Desítky let na něm každým rokem zahnízdí čápi a místní o ně rozhodně nechtějí přijít.

Marie Vilímková, jež v Chýnově žije bezmála osmdesát let, si bez nich město už ani nedokáže představit. „Co si pamatuji, tak tu hnízdí. Už jsme si na ně zvykli jako na předzvěst jara,“ vzpomíná Marie Vilímková. Podle svých slov každý rok pravidelně vyhlíží, zda už na komín přiletěli. „Je to hrozná radost je vidět. Chýnov by o ně určitě neměl přijít,“ dodává.

Podle starosty Pavla Eyberta se o jejich osud bát nemusí. Slibuje, že udělají vše proto, aby se čápi opět měli kam vrátit.

Čáru přes rozpočet jim udělalo rozhodnutí statiků: komín musel k zemi. „Až během demolice stavby jsme zjistili, že komín nemá základy. Místo od sklepa byl postavený až od úrovně stropu prvního patra,“ vysvětluje starosta.

Komín sice padl, ale čápi o své tradiční hnízdiště přesto nepřijdou: na jeho místě vyroste komín zbrusu nový. Podle Pavla Eyberta se jeho stavbou celkové náklady na novou tělocvičnu nijak zásadně nenavýší a zůstanou na částce 45 milionů korun.

A do doby, než bude nový komín stát, už mají připravené řešení: na vedlejším komíně dočasně vyroste železná konstrukce, na níž mohou čápi zahnízdit.

„Právě jsme ji odvezli do dílny, kde ji necháme pozinkovat,“ uzavřel starosta.