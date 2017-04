Novohradští nadšenci opět probouzejí Terčino údolí

Nové Hrady – První letošní brigádu má za sebou Okrašlovací spolek pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí. Před dvěma lety spojil do jedné party nadšence z Nových Hradů i vzdálenějších míst.

DOBROVOLNÍCI. Kneippovací stezku a přilehlou lávku v Terčině údolí obnovili dobrovolníci v minulých dnech.Foto: archiv spolku

Za cíl si vytkli navrátit původní krásu Národní přírodní památce Terčino údo᠆lí, což v praxi obnáší řadu víkendových brigád přímo v terénu, ale i shánění peněz či jednání s řadou institucí.

S příchodem jara se pusti᠆la skupinka brigádníků do obnovy Kneippovací stezky a přilehlé lávky. Druhý dubnový víkend hodnotí člen spolku Michal Jarolímek: „Bylo nás pět a půl, o to víc práce se ale podařilo udělat. Mimo jiné jsme demontovali mostek. Jak se ukázalo, už to má spočítané, nepůjde opravit. Místní truhlář ale zajistí nový," doplňuje.

O nejbližších víkendech by místní rádi vyměnili také dosloužilé dřevěné prvky na stezce. „Nechystáme na ní žádné novinky, jen obnovit původní prvky," upřesňuje Michal Jarolímek s tím, že hotovo by mohlo být na přelomu dubna a května.

To vše je možné i díky penězům, které se loni podařilo vybrat. Pár desítek tisíc vynesl prodej triček, dar od Penzionu Tereziiny Lázničky či výtěžek benefičních koncertů. Také na letošní vylepšení parku bude dobré nashromáždit peníze, hodit se budou jistě i brigádníci, byť podle Michala Jarolímka setkání v montérkách s pilami a lopatami v rukou již nebude potřeba tolik. „Pokud má někdo chuť nám pomoci, doporučil bych sledovat facebook Zachraňme Terčino údolí, kde budeme aktuálně zveřejňovat podrobnosti," vzkazuje těm, kdo má chuť se do nevšedních aktivit zapojit.

Pozadu nezůstanou ani instituce. Například Agentura ochrany přírody plánuje s pomocí dotace obnovit zchátralé bílé mosty v parku, město Nové Hrady by zase rádo získalo peníze na opravu druhé části poničeného náhonu.