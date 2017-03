Nová zastávka vlaku stále nemá všechna razítka

Tábor - V Táboře - Měšicích má letos začít výstavba nové železniční zastávky. Ke startu ale realizace prací v ulici Průhon připravená ještě není. Již loni na jaře měla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) předběžný plán, že již za rok v Měšicích na trati vlaku do Chýnova a Horní Cerekve se stavbou zastávky začne.

V Táboře Měšicích Správa železniční dopravní cesty vybuduje novou železniční stanici.Foto: Deník



Rok se sešel s rokem a stavba není dovedená ani ke všem potřebným povolením. Přesto ji majitel trati ze svých plánů nevyškrtl a jak říká mluvčí SŽDC Marek Illiaš, na realizaci táborské zastávky zařazené do integrovaného systému městské dopravy pracují.

„Stále platí, že zahájit stavbu zastávky v Táboře – Měšicích plánujeme ještě letos,“ ujišťuje pro Táborský deník.

Tato zastávka papírově vzniká již od roku 2014.

Čtěte zde: Měšice budou mít novou vlakovou zastávku

Již tedy třetím rokem občané táborských Měšic slyší, že u nich u přejezdu nastoupí do vlaku do Horní Cerekve. Ačkoli ještě nemá všechna povolení, Marek Illiaš říká, že Správa železniční dopravní cesty realizaci plánuje na léto a dokonce již dokázali snížit původní rozpočet. Ten pro Měšice počítal s 18 miliony korun.

„Podařilo se nám náklady zpřesnit na 16,3 milionu. Nicméně je to stále pouze odhad. Ještě v březnu by měl být dokončen projekt a stále také běží stavební řízení směřující k vydání stavebního povolení,“ informoval o aktuální situaci.

Do konce příštího měsíce by pak SŽDC měla vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby a připravit místo ke stavbě. Realizace by totiž měla začít v srpnu. Mluvit již nyní o výlukách, je podle Marka Illiaše předčasné. „Je ale jasné, že si stavba uzávěrku přejezdu vyžádá.“

Přečtěte si také: Obyvatele Měšic zaveze domů i vlak

Zastávka vznikne na světelném přejezdu v ulici Průhon, kde podchod spojuje Měšice se Sv. Annou. Podle poradce hejtmana pro dopravu, Ivana Študlara, reagují na přání obyvatel a města. Ne každý z této příměstské čtvrti se však s tímto názorem ztotožňuje. Například Radek Nápravník zastávku považuje za nesmyl. Domnívá se, že na vlak tu nikdo nenasedne.