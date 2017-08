OBRAZEM: Noční vichřice odnesla supermarketu půlku střechy

Veselí nad Lužnicí - Vichřice, která udeřila během noci, vyvracela stromy a odnesla i půlku střechy supermarketu Tesco.

Podle místních přišla krátce po půlnoci. Lukáše Petržilku vzbudila kolem kolem půl jedné. "Byl to tak velký vítr, že jsem se probudil. Nejsilněji foukalo okolo jedné hodiny," popsal.



Marii Hlaváčkové vzal vítr několik tašek ze zahradní stavby. "Takový vítr nepamatuji. Navíc s prudkým deštěm, že mi do domu zatékalo dokonce i zavřenými okny, to se nám ještě nikdy nestalo," neskrývala Marie Hlaváčková překvapení.



Vítr měl podle slov místních obyvatel ustat kolem třetí až čtvrté hodiny ráno.



Střecha supermarketu, jež je na Tescu obrácena směrem od silnice do polí, téměř zmizela. Naopak polovina střechy, obrácená směrem k silnici, je takřka netknutá. Kusy střechy zůstaly rozmetány po parkovišti a přilehlém okolí, část se zarazila o několik desítek metrů vzdálenou kapličku. Další část pak zůstala opřena o poblíž ležící vyvrácené břízy a zeď blízké bytovky.



Vítr zanechal své stopy i v blízkém parku. Několik vzrostlých lip vyvrátil také u hřbitova, kde jedna z nich padla na střechu zahradního domku.