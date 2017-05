Noční outdoorový závod pro odvážné

Dobronice u Bechyně - V noci z pátku na sobotu odstartuje za svitu měsíce týmový závod v outdoorových disciplínách.

Start závodu se odehraje ve tři ráno.

Přihlášené týmy čeká běh, jízda na kole, slaňování, splouvání Lužnice v kanoi nebo letní biatlonu. Dějištěm šestého ročníku Hannah EPO Survival 2017 se staly Dobronice u Bechyně. Pořadatel stanovil start na sobotní 3. hodinu, závod totiž potrvá 13 hodin. Outdoorové disciplíny otestují hranice fyzických schopností účastníků. Zatímco loni se našlo přes 80 odvážných dvojic, letos se již už přihlásilo téměř 130.



Martin Kalaš, manažer marketingu Hannah ujišťuje, že přírodní víceboj dvojic je navržený jak pro zkušené závodníky, tak pro rekreační sportovce, kteří si chtějí jen užít netradiční zážitek. „Těm, kteří s některými outdoorovými sporty nemají zkušenost, stačí parťák do týmu, kolo, plavky a boty na běhání, náročnější disciplíny, například slaňování mohou jednoduše vynechat,“ slibuje Martin Kalaš.



Týmy by si měly do batohu přibalit i sedák, boty na lezení, kolečkové brusle a buzolu. Na výběr je totiž i orientační běh, skalní lezení, letní biatlon, kolečkové brusle, přírodní překážková dráha, ferrata nebo i kánoe, kajak a další.



Pořadatelé si vždy zakládají na pečlivou přípravu tratí, profesionálně zajištěná stanoviště i přátelskou atmosféru. To vše byste měli v Dobronicích najít i potmě. Závod se pyšní se titulem Mistrovství České republiky.