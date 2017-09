Nemuseli se, ale v Táboře se letos potkali

Tábor - Táborská setkání pokračují druhým dnem. Dnes si rozhodně nenechte ujít Cirkus Brothers.

Tábor - Festival Táborská setkání svedl do Tábora dvě postavy svých dějin. Zatímco Jan Žižka v Táboře dva roky vládl coby jeden z hejtmanů, král a císař Zikmund tu byl vůbec poprvé. Ačkoli ti dva se rozhodně nemuseli, páteční návštěvu města neodvolal ani jeden.

Pořadatel festivalu letošní ceremoniál věnoval roku 1437, kdy Zikmund Tábor povýšil mezi královská města, a tím se s jeho občany - husity konečně usmířil. Jan Žižka byl v té době sice už po smrti, ale do Tábora se pomyslně vrací už 26 let. Tentokrát se musel králi sklonit i on, starosta Jiří Fišer totiž v roce 580. výročí udělení Táboru královských privilegií, předal vládu nad slavnostmi a městem právě Zikmundovi.

Ačkoli si obě osobnosti zaslouží obdiv, úctu a ovace, ty největší si v pátek z Tábora stejně odvezl herec a zpěvák Jiří Macháček se svou skupinou MIG 21. Podle jásotu a pískotu tu rozhodně měl několikanásobně víc fanynek než Zikmund se Žižkou dohromady.

Také sobotní program má v zásobě spousty historických zastavení. Za vidění ale určitě stojí i koncert současné české kapely Cirkus Brothers, který udělá tečku za sobotní nocí. Před nimi podium obsadí Lenny, Bratři Ebenové a Vypsaná fixa. A v půl desáté rozzáří oblohu nad Jordánem ohňostroj. Pozor, v době ohňostroje bude uzavřen průjezd po Jordánské hrázi.

Již poklidnější neděle vás zavede do otevřených kulturních památek a nabídne Lenku Dusilovou.