Nejlepší podnikatelský záměr? Zahrada plná víl

České Budějovice - Projekt Vílí stezka v Rudolfově u Českých Budějovic ovládl jihočeské regionální kolo soutěže T-Mobile Rozjezdy.

Středeční jihočeské kolo soutěže podnikatelských záměrů T-Mobile Rozjezdy ovládla Alena Kučerová (na snímku uprostřed) s manželem (druhý zleva). Vlevo je Stanislav Tischler, který obsadil 2. místo a třetí místo vybojoval Richard Stiebler.Foto: archiv organizátorů

Smyslem klání je podpořit začínající podnikatelské záměry. Ze 17 projektů vybírala porota tři nejnápaditější ve středu v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích.

Mezi autory projektů s devíti přihláškami mírně převažovali muži. Porotu nejvíce zaujala Alena Kučerová s projektem Vílí stezka. Ta přináší výukové programy zaměřené na životní prostředí pro děti v přírodní ukázkové zahradě. Druhé místo obsadil Stanislav Tischler se sušeným masem pro psy a kočky Šmakovo, třetí pak Richard Stiebler a jeho dokumentární pořad On the Road věnovaný motorkářskému stylu „café racer“.

„Úroveň přihlášených projektů rok od roku stoupá – o to těžší, ale zároveň radostnější, dnes bylo vybírání těch nejlepších,“ říká Markéta Madmar, předsedkyně poroty z T-Mobile. „Potěšil nás také fakt, že nedílnou součástí téměř všech přihlášených projektů byl šetrný a ohleduplný přístup k životnímu prostředí,“ dodává další členka poroty, investorka a podnikatelka Margareta Křížová.

Díky T-Mobile Rozjezdům se v minulosti na vlastní nohy postavili úspěšní jihočeští podnikatelé. Například Vendula Pancířová (autentická britská kavárna Born in London Coffee & Kitchen, České Budějovice), Irena a Václav Kalkušovi (Českokrumlovský karamel od Vaška, Český Krumlov) nebo Marie Žvaková (Dvojkola.cz, České Budějovice).

Do sedmého ročníku projektu T-Mobile Rozjezdy začínající podnikatelé přihlásili rekordních 443 nápadů. Pro vítěze jsou připraveny ceny ve výši přes 3 milióny korun. Regionální výherce může získat podporu za více než 100 tisíc korun, kromě peněz do začátku také služby, které start podnikání značně usnadní. Celostátní vítěz vyhrává Cenu poroty – finanční odměna, balíček služeb a poradenství pro rozjezd podnikání spolu s regionálním vítězstvím tak dohromady dosahují zhruba 600 000 korun. Na vítěze veřejnosti, o němž rozhodne on-line hlasování, čeká také výrazná pomoc do začátku podnikání.