Napekly cukroví pro děti z dětského domova

Val - Vánoční atmosféra je pro nás něco běžného a samozřejmého. Ženy z několika vesnic se rozhodly kousek vánoční atmosféry poslat dětem, kterým osud tolik štěstí nedopřál.

Paní Boženka rozděluje cukrovíFoto: Hana Balatková

S myšlenkou na 40 dětí, které trvale žijí v Dětském domově v Radeníně, rozhodly se hospodyňky z Valu, Hamru, Vlkova a Veselí připojit do projektu Strom splněných přání. Každá ze 34 dam přispěla plechem oblíbeného cukroví, které pak společně na obecním úřadě naplnily do krabiček. Cukroví k dětem doputovalo v den jejich vánoční besídky a zpříjemnilo jim vánoční atmosféru. „Některé děti se hned do něj pustily, jiné si ho ponesou do školy a některé povezou domů," děkuje Pavla Šimková z Dětského domova Radenín.

Klára Hejdová