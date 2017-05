Nakoupíme kuřákům teplé houně, vzkazuje hospodská

Táborsko - Od 31. května si už kuřáci v hospodě nezapálí. Někteří hospodští zvažují rozšíření předzahrádek, další žertují o nákupu teplých pokrývek pro kuřáky.

Desítky let bylo zcela běžné vidět v hospodách kuřáky u piva s cigaretou v ruce. To se na konci května změní, stát je nově vyžene ven před hospody. Někteří hostinští kvůli tomu očekávají větší zájem hostů o využívání předzahrádek.

To si myslí i Martin Gröhling, jenž v Mladé Vožici provozuje hospodu Na Růžku.



„Se zákonem sice nesouhlasím, ale myslím, že se návštěvnost hospod příliš nezmění. Kuřáci budou zkrátka radši sedět venku, zatímco uvnitř zase ti, kteří se přijdou hlavně najíst,“ říká Martin Gröhling.



Před hospodou má předzahrádku každé léto a nyní zvažuje, zda ji nenechá až do podzimu. „Pokud budou mít lidé zájem a město mi to povolí, zůstane venku déle,“ potvrzuje.



Drahomíra Klapková z další mladovožické hospody U Kachlíka už má připravený plán: na venkovní terase totiž čeká na hosty kolem pětatřiceti míst a letos poprvé by nemusely zůstat od podzimu opuštěné.

„Na zimu nakoupíme teplé houně a budeme je kuřákům půjčovat, aby nám venku nenastydli,“ říká se smíchem. Strach z rušení nočního klidu nemá, štamgasti prý už vědí, jak se mají venku chovat.



Radek Jech provozuje malou hospůdku ve Smilových Horách a věří, že si lidé na zákaz kouření nakonec zvyknou. „Mám strach akorát z nepořádku na ulici,“ dodává s tím, že venku připraví popelníky.



Marie Hajná ze zvěrotické hospody Na Kopci už kuřákům přichystala venkovní posezení. „U nás problém nebude, stejně chodí většinou nekuřáci,“ upřesňuje a dodává, že si lidé bez obtíží zvykli i na místní nekuřácké plesy.

Podle mluvčího táborských strážníků Pavla Šimka se na žádné speciální kontroly, zda se v hospodách nekouří, zatím nechystají.

„Ovšem pravidelně kontrolujeme podávání alkoholu nezletilým, takže porušení zákona budeme postihovat i u kouření,“ potvrdil Pavel Šimek. Kuřákům bude za cigaretu zapálenou v hospodě nově hrozit pokuta pět tisíc korun. Provozovatel pak může dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun.



Podle Jana Pávka z táborského odboru dopravy však zvýšení poptávky po záboru chodníků kvůli venkovním předzahrádkám zatím nezaznamenali.