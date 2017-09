Nad drobným zvířectvem dohlížejí velbloudi

Soběslav – Místní chovatelé jako každým rokem první říjnový víkend pořádají svou chovatelskou výstavu. Nad holubi, kohouty či králíky a exotickým ptactvem dohlížejí velbloudi ze Záhostic u Chýnova. Ti lákají především děti. Výstava potrvá až do neděle.

Místopředseda soběslavských chovatelů Martin Nechutný říká, že prodeji vládnou především králíci. „Výstavu tady pořádáme už desítky let a zájem o ni stále větší jak od chovatelů, tak od návštěvníků. Prodeji jednoznačně vévodí králíci,“ říká s dovětkem, že si vždy objednají i krásné počasí. Sám doma chová vídeňské černé králíky, ale především se věnuje papouškům.



Výstava přilákala i Jaroslava Šimáček z Dolní Pěny, který s sebou vzal sedmiletou vnučku Lindu. Ta už se taky řadí mezi chovatele.



„Doma i u dědy mám králíčky Rozárku a Natálku a pak taky křečka Nelinku. Tady se mi líbí všechny zvířátka,“ upřesnila svůj chov.



Jaroslav Šimáček má doma snad všechno drobné zvířectvo včetně psů, sem ale přijel hlavně kvůli Lindě, nakupovat se nechystal.



Nejvíce svého času věnuje poštovním holubům, kterých má sto padesát a chová je od svých devíti let. „Je to celkem náročné, zjara je musím vzít na trénink a pak už závodíme. A podle počasí se buď vrátí, nebo se někteří nevrátí. Letos bylo horko, tak se mi jich několik nevrátilo,“ naznačil rizika s poštovními holuby.



Areál se v neděli uzavře ve 13 hodin.