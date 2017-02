Na tvrzišti Talíř vznikne odpočinková zóna

Veselí nad Lužnicí - Kulturní památka tvrz Talíř se konečně dočká důstojné úpravy. Městu se ji po ročním martyriu podařilo odkoupit od Lesů ČR.

Klub Přátel historie pracuje na úpravách bývalé středověké tvrze Talíř.Foto: Václav Jelínek

Navrátit lesk lokalitě, na níž se nachází kulturní památka tvrz Talíř, o které první písemné zmínky pocházejí už ze 14. století, se léta snaží veselský spolek Přátel historie. Nyní sdružení svítá na lepší časy, městu se po více než roce podařilo pozemky od Lesů ČR odkoupit.

Zaplatilo za ně celkem 456 tisíc korun. Jak uvedl starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora, mají v plánu zde vybudovat odpočinkovou zónu s naučnou stezkou.

„O lokalitu jsme projevili zájem už před koncem předminulého roku, jednání s Lesy ČR ale nebylo nejjednodušší. Kvůli lokalitě Talíř jsme nakonec museli koupit i přilehlá území," uvedl Ladislav Sýkora. Přikoupené pozemky mají celkovou výměru 15 tisíc čtverečních metrů, město nyní zvažuje, jak s místem naloží.

Co chtějí dělat s lokalitou, na které stávala tvrz, už dávno vědí. U dalších přikoupených pozemků to tak zatím ještě není. „Původně jsme o ně ani zájem neměli, ale Lesy ČR si to stanovily jako podmínku. Nakonec jsme se tedy rozhodli pozemky přibrat, o Talíř nám hodně šlo," vysvětlil starosta.

Z historieTvrz Talíř střežila bezpečnost na zemské stezce. Poslední písemná zmínka o ní je z roku 1390. Od 15. století je uváděna jako už pustá. Zbytky zdí však stály ještě na konci 19. století. Od roku 1958 je kulturní památkou. Ještě během 20. století zde lidé nalézali střepy.

I pak ale přišly komplikace. Lesy ČR totiž nechaly území ocenit jako les vhodný k těžbě, což se městu příliš nezdálo. „Podle našeho názoru o kvalitní les nejde. Navíc je značná část území ve svahu a pro těžbu nevhodná. Byl to také hlavní důvod, proč se prodej zpozdil. Lesy ČR nám odmítly cenu snížit, a přestože jsme se rozhodli pozemky koupit, vše se zdrželo," konstatoval Ladislav Sýkora.

I tak se ale možné využití začíná rýsovat. Jednou z možností je rozšíření odpočinkové zóny, další pak vybudování tratě pro cyklotrial. „Ovšem nákup je stále ještě tak čerstvou záležitostí, že jsme nad využitím podrobněji nepřemýšleli. Do majetku města pozemky přibyly před zhruba dvěma měsíci," upřesnil starosta.

Jak poznamenal předseda spolku Přátel historie Václav Jelínek, ještě na podzim společně s dalšími dobrovolníky prořezali na Talíři náletové dřeviny. „Přes zimu jsme tam nic nedělali, na jaře zase začneme. Také se bude muset vyřešit místní studánka, aby se lokalita dál nepodmáčela. To už ale bude v rukách města," uzavřel Václav Jelínek.