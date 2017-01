Na trhu práce loňský rok začal i končil slibně

Tábor - Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor rekapituluje rok 2016, který byl především o snižování počtu nezaměstnaných.

Úřad práce v Táboře.Foto: Pavlína Macelová

Do roku 2016 na úřadu práce vstupovali s optimismem a ve stejné náladě jej i končili. Počet lidí v evidenci nezaměstnaných oproti začátku roku klesl o 784 lidí.

„Po dlouhých sedmi letech bylo v lednu 2016 v evidenci méně než pět tisíc uchazečů. Samozřejmě nejde o úplně nízké číslo, ale je potřeba si uvědomit, že začátek roku je tradičně nejméně příznivým obdobím na trhu práce a v předešlých letech se lednový počet nezaměstnaných pohyboval až k šesti tisíci osob," srovnává ředitel Pavel Kaczor.

Rok 2016 skončil s 3758 lidí v evidenci, což odpovídá míře nezaměstnanosti 5,6 procenta.

Před úředníky, kteří mají na starosti nezaměstnané, se podle ředitele úřadu práce Pavla Kaczora otvírá další úspěšný rok. Je předpoklad, že nezaměstnanost výrazně neporoste.

Jaký tedy očekáváte vývoj?

V současné době jsou naplněny všechny předpoklady toho, aby loňský veskrze příznivý vývoj na trhu práce pokračoval i v roce letošním. Každopádně je úřad práce připraven dělat i nadále svoji práci, tedy být v maximální možné míře oporou nezaměstnaným i zaměstnavatelům, stejně jako osobám v jiných tíživých situacích.

Historicky nejméně nezaměstnaných měl květen roku 2008, ve srovnání s ním jsme nyní téměř na dvojnásobku, přesto mají zaměstnavatelé problém volná místa obsadit. Můžete s tím něco dělat?

Určitě ano, ale to není výzva ani tak pro úřad práce, jako spíše pro vzdělávací systém, aby struktura oborů na školách, stejně jako jejich kapacity, více odpovídaly poptávce od zaměstnavatelů. To se nezmění ze dne na den, nicméně pozitivní je určitě řada snah a aktivit ze strany státu i kraje. Přesto se i my snažíme, aby se vhodná nabídka potkala s konkrétním nezaměstnaným v evidenci. Snažíme se intenzivně komunikovat se zaměstnavateli, zjišťovat jejich potřeby, čímž pro ně můžeme udělat předvýběr vhodných uchazečů. Kde je to možné, pomáháme i rekvalifikacemi. Nutno také dodat, že firmy ale využívají i volný trh práce a je čistě na jejich rozhodnutí, koho si vyberou a zaměstnají.

Co byste doporučil dětem před rozhodnutím, kam jít studovat?

Že by se měli věnovat tomu, co je baví. Pokud chce jít na učební obor, nevidím důvod, proč by jej měli rodiče od toho zrazovat a za každou cenu posílat na studia. Není ostuda živit se rukama, navíc výdělky v žádaných oborech jsou často velmi zajímavé. Pokud regionální zaměstnavatelé dokážou nabídnout třeba řezníkovi plat 40 tisíc korun, tak o tom se může řadě absolventů studijních oborů jenom zdát. Trh práce dlouhodobě potřebuje všechny kvalifikace a dovednosti, takže určitě nikoho nemíním odrazovat od jeho profesního snu ať je jakýkoliv. Pro žáky základních i středních škol pořádáme besedy, kde jim poskytujeme základní informace o fungování trhu práce i aktuální situaci na něm.

Rok 2015/2016

Míra nezaměstnanosti 6,2/5,6 %

Počet nezaměstnaných 4197/3758

Počet volných pracovních míst 584/1392

Počet nezaměstnaných na jedno místo 7,2/2,7