Na Táborsku si kroupy zařádily, místy bylo bílo jako v zimě

Táborsko – Z fotografií, které lidé sdílí na sociálních sítích je patrné, že na některých místech okresu kroupy dosahovaly docela úctyhodných rozměrů.

Zásah dostala řada obcí, zatímco v Táboře, v centru města, spadlo pár drobných krupek, Chotoviny dostaly větší zásah. „Už půl hodiny předem to venku hučelo, říkali jsme si, že něco přijde. Pak začaly padat kroupy, asi deset až patnáct minut a po nich už jen pršelo. Odnesly to kytky, trochu potlučeném máme okurky a cukety a olámané větvičky na stromech. Co jsem mluvila se známým, v Liderovicích měli kroupy ještě větší, u nás bych je přirovnala k hrášku až lískovému oříšku,“ popsala nám krupobití v Chotovinách Bohunka Otradovcová.

Přehnalo se také nad Dražicemi nebo Meziříčím. Jak Kateřina K. na Facebooku ukázala natočeným videem, v Dražicích měli bílo a kusy ledu jim zničily skleník. Paní Palečková, rovně z Dražic, kroupy přirovnala ke křepelčím vejcím, které u nich naštěstí nenapáchaly nic zásadního. Ani Martin Benák ze stejné vesnice nemusí počítat škody.

„Jsme v takovým dolíku, trochu nás to minulo, takže máme polámaných pár větví na stromech. Slyšel jsem ale, že zdejší firmě kroupy poničily asi dva solární panely, nám nic,“ přidává Martin Benák.

Z pohledu jihočeských hasičů šlo o běžnou letní bouřku, která se nezvrtla do živelné pohromy a nenutila k mimořádným výjezdům posádek.