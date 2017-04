Na Táborsku o víkendu zaplanou čarodějnické ohně

Táborsko - Táborsko se chystá na další víkend plný zábavy. Ve většině jeho zákoutí hrají prim oslavy čarodějnic, ale chybět nebudou ani další zajímavé akce. Níže přinášíme pár zajímavých tipů.

PÁTEK



MLADÁ VOŽICE

Lampiónový průvod a následné pálení čarodějnic opepří páteční večer v Zámecké zahradě. Jeho účastníci se sejdou v 19 hodin před Zvonicí, přičemž pro všechny opravdové čarodějnice přichystali pořadatelé odměny.



SOBĚSLAV

Rožmberský dům v ulici Petra Voka ožije dnes od 18 hodin vernisáží výstavy Světadíly. Ta potrvá až do 27. května a představí návštěvníkům tvorbu dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor.



TÁBOR

Galerie Supice v Kokotské ulici chystá na páteční odpoledne pozoruhodnou premiéru. Andrea Tanaki Fejktová bude od 14 do 16 hodin malovat barvami na tělo a obličej. Vítáni jsou lidé každého věku. Můžete si nechat pomalovat obličej, vyzkoušet si na rukou tetování, anebo se alespoň na pár chvil stát svým oblíbeným komiksovým hrdinou či zvířetem.



Baobab dílna v Pražské ulici má dnes od 20 hodin své dveře otevřené pro zájemce o koncert Basta tria. To se představí v sestavě Vojtěch Vrtiška (kytara), Radek Růžička (baskytara) a Stanko Fakan (housle). Na své si přijdou milovníci swingu, jazzu i vážné hudby.



V Centru univerzita se ponese páteční večer ve znamení rock-popu. Od 19 hodin předvedou své umění Music Stars ze ZUŠ Sezimovo Ústí.



Domácí hospic Jordán pořádá od 17 do 18.30 hodin podpůrnou skupinu pro pečující s psychoterapeutkou Yvonou Kunovou. Pečující si během ní mohou předat cenné zkušenosti a společně načerpat nové síly. Na tuto skupinu naváže Yvona Kunová v sobotu dopoledne (10 – 11.30 hodin) uspořádáním podpůrné skupinou pro pozůstalé.





SOBOTA



SEZIMOVO ÚSTÍ

Sobotní zápas Fortuna fotbalové národní ligy mezi Táborskem a Opavou, který se hraje od 17 hodin na Soukeníku, bude mít speciální podtext. Klub se totiž zařadil do celorepublikové akce Víkend otců aneb Díky, táto. Pro přítomné otce s jejich syny je připraveno, nejen zvýhodněné vstupné, ale také zajímavé soutěže včetně té dovednostní přímo na trávníku. Další ceny čekají na rodinné návštěvníky zápasu v tombole.



SOBĚSLAV

Kinokavárna bude od 14 hodin patřit všem, kteří si zamilovali deskové hry nejrůznějšího druhu. Zkušení hráči i začátečníci, dospělí a děti – tiš všichni mohou při Deskohraní zasednout ke stolům s více než třiceti hrami.



SMILOVY HORY

Už pošesté v historii se stanou Smilovy Hory dějištěm rekreačního závodu v terénním běhu s názvem Polánka kos. Milovníci nádherné přírody a aktivního pohybu na zdravém vzduchu mohou pojmout běžecká klání i jako turistickou procházku. Závod vypsaný pro všechny věkové kategorie bude mít svou prezenční kancelář otevřenou od 14 hodin.



TÁBOR

Dění v Baobab dílně nechá zájemce nahlédnout do světa ilustrátorky, tvůrkyně autorských knih a zapálené umělecké duše Alžběty Zemanové. V 16 hodin otevře brány své tvůrčí dílna pro děti. Od 18 hodin se koná vernisáž její výstavy Na jih i na sever a další kousky, která potrvá až do 31. května.



Areál Komora na Sídlišti nad Lužnicí se stane od 14 hodin dějištěm přátelského, leč nemilosrdného ragbyového Zápasu o řízek. Jeho pořadatelé potřebují nejméně 14 borců, kteří by se zapojili do víru utkání. Po jeho skončení následuje procházka, a pak už si vítězové vychutnají svou odměnu: řízek.



NEDĚLE



BECHYNĚ

Atmosféra svátku všech čarodějnic zavítá i do lázeňského města nad Lužnicí. Už třiadvacátý Slet se koná od 17 hodin u kulturního domu. Strašidelný rej poté projde ulicemi města, přičemž pro malé čarodějnice i čaroděje jsou připraveny různé hry a soutěže. A jaké by to byly čarodějnice bez ohně…!?



JISTEBNICE

Stavění máje a pálení čarodějnic si nenechají ujít ani v Jistebnici. Od 18.20 hodin bude na náměstí vztyčena májka, o sedmé hodině večerní pak zazáří mohutné čarodějnické plameny na Majdaléně.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Ani v Plané nad Lužnicí nezůstanou o posledním dubnovém dni „potmě“ a bez čár a kouzel. Slet čarodějnic hostí plánský ostrov od 17 hodin.



SOBĚSLAV

Náměstí republiky se stane už od 15.30 hodin dějištěm tradičního stavění máje bez použití těžké techniky. Slavnostní chvíle se protáhnou až do časných nedělních hodin. Zpestří ji hudba, taneční vystoupení, a pochopitelně také opékání buřtů.



Na soběslavském letišti oslaví své čtvrté narozeniny Čarofest. Vystoupení pěti kapel půjde ruku v ruce se zábavným soutěžemi pro děti. Nejen ony se navíc mohou těšit na obří vatru. Akce startuje v 17 hodin.



TÁBOR

V Housově mlýně oslaví nastupující jaro keltským způsobem. Svátek Beltine byl vždy spjatý hlavně s ohněm, a tak se ve mlýně můžete těšit na pořádnou vatru. Lidé totiž tehdy věřili, že je i jejich zvířata oheň očistí od neduhů. Rituál očisty můžete podstoupit od 12 do 23 hodin.





PONDĚLÍ



BECHYNĚ

Oslavu Svátku práce organizuje okresní výbor KSČM. Prvomájové setkání se koná od 10 hodin na náměstí T.G.M. v Bechyni.



TÁBOR

Zoologická zahrada na Větrovech bude patřit zamilovaným párům. Ti, kteří ještě před vstupem stvrdí svou lásku polibkem, mohou očekávat zvýhodněné vstupné. A nejen to – vedení ZOO přichystalo také soutěž o zajímavé ceny: nejzamilovanější foto ze ZOO Tábor. „Zda soutěžící zvěční přímo sebe či některý z našich zvířecích párů, necháme čistě na návštěvnících. Pro zařazení do soutěže je však nutné, aby fotku sdíleli na našem facebookovém profilu s hashtagem #zamilovanysnimek,“ vysvětlil mluvčí zahrady Filip Sušanka s tím, že soutěž končí 31. května. Otevřeno je od 9 do 18 hodin.



První máj coby Svátek práce si komunisté, jejich příznivci i ostatní zájemci o oslavu tohoto svátku připomenou také v Táboře. Setkání se uskuteční za prodejnou Billa na Pražském sídlišti, a to od 14 hodin.



CHÝNOV

Na prvomájovou jízdu veteránů se mohou těšit fanoušci historických vozidel. Veterán klub Chýnov připravil na sváteční pondělí jejich sraz. Účastníci jízdy se sejdou ve 12.30 hodin před městským úřadem. Odtud se vydají před místní Domov pro seniory, jehož obyvatelům své automobily předvedou. Jejich další cesta povede přes Lažany, Novou Ves, Kloužovice a Velmovice do Kladrub a zpět na chýnovské náměstí, kam by měli dorazit zhruba v 15.30 hodin.



SEZIMOVO ÚSTÍ

V parku před Spektrem bude už od 9 hodin mimořádně živo. Postarají se o to Májové slavnosti, tedy tradiční sezimoústecká akce ve spolupráci s místními skauty. Lidé se mohou těšit na stánky, ukázky výcviku psů nebo vystoupení táborského Swing Bandu Tábor. Pro děti bude k dispozici skákací hrad.

Součástí Májových slavností bývá každoročně také Baťův běh. Jeho trať vede z náměstí T.G.M. na Kozí hrádek, kde na aktéry závodu čeká občerstvení a slavnostní vyhlášení výsledků. Pro zájemce o účast v běhu bude prezence zpřístupněna od 11 hodin. V pravé poledne je na programu start.