Na hradě Šelmberk můžete zažít historická řemesla na vlastní kůži

Mladá Vožice - O víkendu se v Historicko řemeslně vzdělávacím centru na hradě Šelmberk u Mladé Vožice uskuteční již dvanáctý ročník Festivalu historických řemesel.

Akce určená pro širokou veřejnost zahrnuje živé ukázky dvou desítek řemesel od období Keltů až do 18. století, včetně možnosti aktivně si vyzkoušet některé výrobní postupy. Chybět tradičně nebudou ani umělecká vystoupení a další doprovodný program.



V rámci této dvoudenní naučně zábavné akce je pro děti i dospělé návštěvníky připraveno přes dvacet jedinečných živých ukázek historických řemesel od keltského období až do 18. století.



„Účastníci festivalu mají jedinečnou možnost nahlédnout do historie, poznat vlastnosti rozmanitých materiálů, stovky kusů nářadí a vybavení řemeslných dílen i odění a zvyky jednotlivých řemeslníků - kovářů, hrnčířů, přadlen, písařů, tesařů, pekařů, soustružníků, brnířů, platnéřů, krejčích a řady dalších. Děti i dospělí se však navíc mohou interaktivně zapojit do jednotlivých aktivit a vyzkoušet si tak některé výrobní postupy a procesy takzvaně na vlastní kůži. I v tom tkví výjimečnost celé akce,“ přibližuje Aleš Nový z pořádajícího sdružení Danar.



„Ani letos nebudou na festivalu chybět včelaři, kuchaři nebo pivovarník s ochutnávkami svých produktů. Nově se naopak představí keltští řemeslníci a válečníci ze sdružení LatenArt a připraveny jsou také ukázky výroby indiánské kanoe ze smrkové kůry,“ doplnil Nový.

Řemesly to ale zdaleka nekončí. Součástí bohatého programu festivalu budou také různá umělecká vystoupení.



„Návštěvníci se mohou těšit například na středověkou hudbu v podání skupiny Dei Gratia, ukázky soubojů šermířů Balestra a Equites Žatec, představení kata Hermanna von Müschwerk či Mílu Vaváčka a jeho dělostřelecký batalion. Chybět nebude ani oblíbená čajovna Čajchan a obchůdek, kde si zájemci budou moct zakoupit originální výrobky účinkujících řemeslníků, odbornou historickou a řemeslnou literaturu, pomůcky nebo nářadí,“ vyjmenovává Aleš Nový.



Program dvanáctého ročníku Festivalu historických řemesel na Šelmberku u Mladé Vožice bude první červnový víkend probíhat po oba dny od 10 do 17 hodin. Sobotní večerní hudební program, zahrnující středověkou hudbu kapely Dei Gratia i soudobý rockový koncert místní skupiny L.T.A., začíná od 21 hodin. Konání festivalu i letos částečně finančně podpořil Jihočeský kraj, mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.



Výtěžek z celé akce je tradičně určen k provozu a rozvoji Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk, které se prostřednictvím řady různých programů dlouhodobě snaží o uchovávání a předávání odkazu našich předků dětem i dospělým.



Více informací o programu festivalu a dalších akcích v centru najdou zájemci na internetových stránkách www.centrumselmberk.cz.

Petra Schnitzerová