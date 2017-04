Na co vyrazit na Táborsku do kina

Táborsko - Připravili jsme pro vás program kin nba víkend:

Šmoulové: Zapomenutá vesnice.Foto: Falcon

Pátek:

TÁBOR 17.30 Ghost in the Shell (3D);

20.00 Power Rangers: Strážci vesmíru



SOBĚSLAV 17.00 Kráska a zvíře;

20.00 Masaryk



Sobota:

TÁBOR 15.00 Věneček pohádek 2;

17.30 Ghost in the Shell (3D);

20.00 Power Rangers: Strážci vesmíru

SOBĚSLAV 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice;

20.00 Power Rangers: Strážci vesmíru

BECHYNĚ 20.00 Úkryt v Zoo



Neděle:

TÁBOR 15.00 Věneček pohádek 2;

17.00 Ghost in the Shell (3D);

20.00 Power Rangers: Strážci vesmíru

MLADÁ VOŽICE 16.30 a 19.30 Za láskou vzhůru