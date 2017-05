Na Budějovické ulici se handluje se stromy

Tábor – Starosta Jiří Fišer opouštěl ve středu večer Univerzitu s reálnou nadějí, že se rekonstrukce Budějovické ulice posune kupředu. Občané návrh až na pár připomínek, kdy si v nadsázce mezi sebou vyhandlují stromy, přijali. Na tuto chvíli radnice čekala pěkných pár let.

„Odcházel jsem s celkem dobrým pocitem, protože debata se už posunula jen do několika konkrétních míst. Lidi asi cítili, že na stole je kompromis a že mnoho jiných možností již neexistuje,“ říká starosta s připomínkou předchozích let, kdy občané předložené řešení přímo rozcupovali a projektant musel pracovat na nové verzi.

I tuto poslední čekají kosmetické úpravy.

Tak například majitelům železářství Tomášek zasadil architekt stromy přímo před prodejnu. Navzdory potřebě zásobování, obchodníci je proto odmítají. „Já bych si je klidně vzal,“ nabízel se pediatr Milan Rytíř, jenž má dům u polikliniky. Současný projekt hodnotí kladně, ocenil například posunutí zastávky autobusu MHD blíž k poliklinice.

„To má totiž logiku. Jsem zastáncem zeleně a stromů je teď navrženo víc. Jako lékař vím, že mají významný vliv na životní prostředí a zdraví lidí,“ zdůvodnil, proč by stromy neodmítal. Jenže jeho dům má výhodnou polohu a nepotřebuje parkovací místo přímo na ulici jako obchodníci.

Především na parkování a zeleň se při středeční besedě stáčely veškeré dotazy přítomných občanů. Jejich připomínky a požadavky pro projektanta ale budou už jen kosmetickými zásahy. Dopravně studie u lidí prošla. Režim se totiž významně neliší od současnosti.

Například Antonín Folk, jenž na Budějovické bydlí a provozuje obchod, v předchozí variantě přišel o parkování, což se nyní změnilo.

„Teď už je to přijatelné. Byl bych raději, kdyby zeleně bylo v ulici víc, ale než aby mi ji dali přímo před barák, je toto pro mne kompromis. Čím dřív ta rekonstrukce bude hotová, tím lépe,“ přeje si obchodník, protože právě pro ně bude rozkopaná ulice velkou zátěží a komplikací.

Svůj názor na novou podobu ulice ale nesdělovali jen její obyvatelé. Zajímala i ostatní Táboráky. „Já jsem počítala, že na Budějovické bude více zeleně. Jsem totiž rozhodně proti parkovacím místům, protože já na Starém Městě také parkovat nemůžu,“ řekla pro TD Helena Hronová. Reagovala tak na přání obyvatele ulice, aby každý vlastník domu měl před ním jedno stání. To ale radnice nezajistí. V ulici by už nikdo jiný nezaparkoval.

Zásadní novinky v ulici, přes níž denně projede 18 až 22 tisíc aut

a po chodnících projdou dva tisíce lidí:

. místo 53 bude nově 95 parkovacích míst umístěných v zálivech

. poroste 39 stromů, pásy zeleně, záhony, popínavé rostliny

. zůstane stejný počet semaforů i jízdních pruhů, u Třeboňky se přechod zruší

. zastávka MHD bude posunuta blíž k poliklinice

. nové rozvody sítí

. nový povrch silnice i chodníků

. nové veřejné osvětlení

Jiří Fišer s místostarostkou Michaelou Petrovou nyní nechají zapracovat některé připomínky, například od železářství půjdou stromy jinam, a pak studii předloží zastupitelům. A také Jihočeskému kraji, jenž je dosud vlastníkem Budějovické ulici a jako takový by se na úhradě nákladů měl podílet.

Pokud už by současný projekt prošel schvalováním, bude oprava rozdělena do pěti etap, mezi nimiž vždy bude pár měsíců volna, aby si Tábor na čas oddychl. Jak uvedla Michaela Petrová, s první by chtěli začít již příští rok, a to mezi ulicemi Bílkova a Purkyňova. Na ni už má město v rezervě 12 milionů. Nejnáročnější etapa nastane mezi koncem Budějovické a napojením na Křižíkovo náměstí. Každá etapa bude mít odlišný režim a ne vždy bude muset dojít k obousměrnému uzavření silnice. „Rekonstrukce nebude nic příjemného, a to ani na objízdných trasách. Budeme se snažit, aby bolesti byly co nejmenší,“ slibuje starosta Fišer. Ještě než se ulice rozkope, Jihočeský kraj letos vyspraví nejhorší místa povrchu silnice. Starosta potvrdil, že s tímto přáním zřejmě uspějí.

Spolu s výměnou rozvodů kanalizace a vodovodu a povrchových změn na ulici, získá Budějovická přívod plynu. „Plynofikace ulice půjde na náklady města a lidé se budou moci k ní připojit. Představuje to částku kolem 17 milionů,“ uvedla místostarostka s tím, že plyn v anketě mezi občany ulice před třemi lety vyhrál nad teplem z teplárny.

Vedení radnice potvrdilo, že v okamžiku, kdy tato dopravní tepna přejde z majetku kraje do vlastnictví města, přijde s největší pravděpodobností ke slovu parkovací systém a s ním i rezidentní karty. I v tomto případě radní již nyní uvažují, že nejprve mezi občany rozešlou anketu.