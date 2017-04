Myslkovice a Janov se pustí do odbahnění rybníků

Táborsko – Na odbahnění rybníků a opravy hrází se chystají Myslkovice a Janov.

Mladá Vožice. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Kateřina Nimrichtrová

Jak potvrdil starosta Myslkovic Jiří Vrhel, již se pustili do opravy hráze a bezpečnostního přelivu u Návesního rybníku. Odbahnit se jej chystají až po žních. „Teď k tomu nejsou vhodné podmínky. Počkáme na lepší počasí, bahno se totiž musí nahrnout na hromadu, aby oschlo,“ vysvětlil Jiří Vrhel. Odvozí ho až v srpnu.



Totéž mají v plánu udělat s druhým rybníkem, zvaným Člunovec, zatím je ale brzdí nedostatek peněz. „Teď jsme ve fázi podání žádosti,“ upřesnil starosta situaci. Na odbahnění každého z obou rybníků přitom potřebují okolo tří milionů.

Na Návesní rybník peníze již mají a s pracemi začali minulý týden. Celá oprava by pak měla být hotova do konce září.



Na odbahnění rybníka v Janově se chystá i Mladá Vožice. Do práce se pustí na konci května a hotovi mají být v srpnu. Odbahnění janovského rybníka vyjde město na 1,4 milionu.



Jak uvedl mladovožický místostarosta Václav Slabý, kromě odbahnění dojde i na hráz. „Po vybagrování letitých usazenin opravíme také betonové boky rybníka,“ upřesnil místostarosta.



Na závěr dostane rybník zcela nové zábradlí.