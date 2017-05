Muzeum láká na sto let starou bitvu u Zborova

Tábor - V kalendáři si tehdy lidé v ukrajinském Zborově v Haliči otočili kalendář na 2. července.

Rakouské zákopy.Foto: archiv muzea

Psal se rok 1917 a zuřila první světová válka. Tento den se v bitvě, která se významně zapsala do dějin války, postavil Čech proti Čechovi. Vítězství z bitvy u Zborova si odnesli českoslovenští legionáři, bojující na ruské straně, kteří porazili vojáky zachovávající věrnost habsburské monarchii. Legenda praví, že zde spolu soupeřili i dva budoucí prezidenti legionář Ludvík Svoboda a monarchista Klement Gottwald.

Sté výročí této bitvy připomene Husitské muzeum, které již čtvrtým rokem prezentuje stoleté mezníky čtyři roky trvají války, novou výstavou Sto let od Zborova aneb na frontě a v zázemí. Začne 27. května a potrvá až do 11. listopadu. Kdo vstoupí do muzea, ocitne se přímo ve válečné vřavě.

Exponáty v první místnosti vtáhnou na počátek války, do roku 1914. „Hned při vstupu do galerie návštěvníka upoutá mapa Evropy z roku 1914, na níž dohlíží mramorová busta císaře Františka Josefa I. Atmosféru doby minulé dodá ještě císařská standarta s velkým státním znakem a znak města Tábora z doby mocnářství,“ přibližuje kurátorka výstavy Lenka Vandrovcová.

Každá z galerijních místností přiblíží jeden z válečných roků, situace na frontách, ale i v zázemí, a to se zaměřením na Táborsko. Třetí typ textů doplní osudy několika přímých aktérů válečného konfliktu z Táborska. "Textové panely budou na stěnách doplňovat originály plakátů, nařízení a vyhlášek, které před sto lety dodávaly lidem veškeré informace. Připomenou, jak za války vypadaly v podstatě všechny obce," dodává vedoucí lektorských programů Kateřina Nimrichtrová.

Dominantou druhé místnosti bude dobová školní třída, coby symbol důležité funkce školy v době války. "Školáci a studenti se podíleli na sbírkových akcích, vyráběli oblečení pro vojáky na frontě. Jejich učitelé a profesoři zasedali v různých komisích a starší studenty připravovali k odvodu do armády a samozřejmě bojovali v zákopech,“ dodala kurátorka.

Na výstavě budou kromě zbraní k vidění válečná vyznamenání, osobní předměty c. k. vojáků a legionářů, věci vyrobené válečnými zajatci nebo uniformy a samozřejmě potravinové lístky. Ve čtvrté místnosti se návštěvníci seznámí s bitvou u Zborova, která dala výstavě název. Kromě válečné strategie a fotografií zmíní i osudy táborského rodáka Karla Müllera, jednoho z československých důstojníků.

Poslední místnost muzejníci věnují hlavně legiím, prvnímu československému vojsku. Busta prezidenta Masaryka, československá vlajka, hymna a text prvního československého zákona nenechá nikoho na pochybách, že válka skončila a zrodila se samostatná Československá republika.

Vernisáž výstavy bude spojena s muzejní nocí, která se uskuteční 26. května 2017 od 19 do 23 hodin v Husitském muzeu ve staré radnici na Žižkově náměstí.