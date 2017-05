Mrtvice se nevyhýbá ani třicátníkům

České Budějovice – Doslova o minuty jde pacientům, které postihne náhlá cévní mozková příhoda.

Jak upozorňuje primář neurologického oddělení českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý, už po čtyřech minutách od přerušení průtoku krve do mozku začínají odumírat první mozkové buňky. Není-li tento stav včas léčen, vede zpravidla k trvalému neurologickému postižení, případně i smrti," dodává k možným rizikům.

Minimalizovat taková rizika se snaží ve spolupráci se záchrannou službou a ostatními jihočeskými nemocnicemi odborníci Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče českobudějovické nemocnice. Do toho směřují pacienti postižení mrtvicí z celého kraje.

Péče o ně se ujímá tým neurologů, neurochirurgů, radiologů, anesteziologů, internistů, rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a logopedů. „Disponujeme všemi způsoby léčby, které jsou podloženy dů᠆kazy účinnosti, jsme schopni provádět i neodkladné neurochirurgické zákroky. Ty jsou v určitých typech operací mimořádné nejen v ČR," zmiňuje primář.

Když do mozku neproudí dostatek krve

Mrtvice, iktus či náhlá cévní mozková příhoda je stav, kdy se přeruší průtok krve do mozku. Důvodem může být krvácení do mozku, ale mnohem častěji má problém na svědomí krevní sraženina, která ucpe některou z cév. Nedostatečné prokrvení může mozek poškodit, ale také pacienta zabít. Proto je klíčový včasný zásah lékařů. Dnešek je Světovým dnem boje proti mozkové mrtvici.

Základním postupem léčby ale stále zůstává lety prověřená metoda rozpouštění krevních sraženin, tzv. nitrožilně podávaná trombolýza. Ta je ale účinná především u menších sraženin a využít ji lze jen u pacientů, kteří se do nemocnice dostanou do čtyř a půl hodiny od začátku příhody.

Průlomem v léčbě se před několika lety stala tzv. mechanická trombektomie, při níž intervenční radiolog zavede do ucpané mozkové cévy přes tříslo pacienta katétr a jeho pomocí krevní sraženinu z těla vyjme. Tato metoda dává lékařům u vybraných pacientů k dispozici ještě pár hodin navíc. Je-li pro daného pacienta tato metoda vhodná, ukáže vyšetření počítačovou tomografií (CT).

Jak ale upozorňují lékaři, základem úspěšné léčby je včasný převoz pacienta do nemocnice. „Pokud se objeví náhlý pokles ústního koutku, ochrnutí či slabost končetiny nebo porucha řeči, je nutné okamžitě volat záchrannou službu," upozorňuje primář Svatopluk Ostrý. Budějovická neurologie ročně hospitalizuje přes 1100 pacientů s cévní mozkovou příhodou, 400 z nich potřebuje akutní léčbu. Čím dál častěji přitom jde o mladší osoby mezi 30. a 40. rokem.