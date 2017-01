Mrazivou koupel si Josef Rychtar přímo užíval

Planá nad Lužnicí - U sauny na břehu Lužnice se konalo čtvrté plánské namáčení.

Vzduch mínus jedenáct, voda necelé dva stupně, zamrzlá řeka. Takové podmínky čekaly v sobotu odpoledne na otužilce v Plané nad Lužnicí, kde se zimní koupel konala z iniciativy Petra Koláře již počtvrté. Je také tečkou za hromadným otužileckým koupáním, které na Štědrý den otvírá Jordán, následovaný jistebnickým rybníkem a podruhé Jordánem. Na břehu Lužnice se sešlo sedm borců, tentokrát bez dámské účasti.

Nejdešlí ponor si dopřál Josef Rychtar, který do Plané přijel ze Strakonic. "Chtěli jsme sjíždět Otavu, ale protože nám zamrzla, přijel jsem za kamarády na koupání. Podmínky byly výborné, když má vzduch víc než voda, je to horší," pochvaloval si mrazy 150 kilogramů vážící plavec, který se ve vodě pohodlně usadil a zatímco ostatní se již na břehu sušili, on si čachtal v mrazivé vodě. "Nejdřív vám začnou mrznout prsty na rukou, pak na nohou a nejhorší je, když začnou mrznout chodila," popsal pocity, které většina z nás nikdy neprožila. Josef Rychtar ale není jen příležitostný otužilec, pravidelně každou neděli si doma chodí zaplavat do Volyňky.