Mrakodrap postavili z vlnité lepenky

Tábor – Studenti Kristýna Nováková a Mikuláš Ott ze Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor vytvořili z vlnité lepenky mrakodrap.

2,1 METRU. Tolik měří lepenkový mrakodrap táborských studentů.Foto: archiv školy

Stavbu poslali do celostátní soutěže. Zda postoupí do finále, se dozvědí do této středy.

A jak nápad vznikl? Deníku to vysvětlili přímo autoři. „Zadání soutěže znělo postavit něco, co by sloužilo jako budova, které by si lidé všimli. Mrakodrap byl první věc, co nás napadla,“ uvedli Mikuláš a Kristýna.

Tvůrci se nesměli ničím inspirovat, hlavním vodítkem byla jejich vlastní fantazie. Model je vysoký přibližně 2,1 metru. „Stavba nám trvala asi tři měsíce. Po loňském úspěchu doufáme, že se do finále opět dostaneme a umístíme se na předních pozicích,“ dodali táborští studenti.

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Mladí stavaři a stavařky v 11. ročníku soutěže vytvářeli originální stavbu podle vlastních návrhů. Tématem bylo – „originální turistická atrakce jako zviditelnění Česka v zahraničí“. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka. Každá z přihlášených 30 středních stavebních škol měla možnost přihlásit dvě stavby. Šest staveb postoupí do finále.

Škola vítězného projektu se může těšit na ceny za 20 tisíc korun. Školy umístěné na druhém a třetím místě vyhrají cenu v hodnotě 10, resp. 5 tisíc korun. Šest finálových škol bude bojovat o čtvrtou cenu v hodnotě 5 tisíc korun. Jedná se o titul „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“, který studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu na finále. To se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea.