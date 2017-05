Místo 20 milionů jen jeden. Fokus drasticky škrtal

Tábor – Táborský Fokus chce vybudovat ve svém sídle centrum pro duševně nemocné. Ze svých plánů musel drasticky škrtat.

Ředitel Jan Mácha připouští, že se dostali na samé dno možností, jak přestavbu zanedbaného objektu zajistit.

Aby získal od města peníze na vyprojektování centra v Mostecké ulici, chyběl mu v lednu od zastupitelů jediný hlas. Šest set tisíc si neodnesl a z jednání odcházel s vědomím, že v projektu musí udělat změny. A to doslova drastické. Původně představy Fokusu zněly na 600 tisíc pro vypracování projektu a až 24 milionů na realizaci přestavby městského domu, v němž zařízení sídlí.

Když Jan Mácha přišel na dubnové jednání zastupitelů, požádal již jen o 850 tisíc na projekt i přestavbu. S těmi už může počítat. Starosta Jiří Fišer ocenil, že investice bude bezpečnější. „Tato investice do našeho majetku je bez rizik,“ řekl a Jan Mácha dodal, že sice riziko existuje, ale již jen minimální. V ruce totiž stále nemá registraci od ministerstva.

V budoucím centru se Fokus, který se o duševně nemocné stará 17 let, musel s mnohým rozloučit, aby se dostal na náklady, na něž by zastupitelé kývli.

AŽ NA DNO

Maximální úspory dovolí jen minimalistické řešení. Z 20 milionů se rozpočet dostal na 850 tisíc. Přesto, jak ředitel Jan Mácha ujišťuje, splní kritéria a centrum bude moci fungovat.

„Pro registraci v naší stávající budově musíme vytvořit zdravotnický prostor, to znamená ordinace, aby následně mohlo vzniknout centrum duševního zdraví. To propojí sociální služby se zdravotnickými,“ vysvětluje Jan Mácha, jaké podmínky potřebují splnit, aby se mohli ucházet o registraci nejen sociálního, ale také zdravotnického zařízení. Pak se teprve mohou přihlásit do výběrového řízení ministerstva zdravotnictví na zřízení centra.

„Až obě dvě registrace splníme, máme velikou šanci na úspěch, protože například Jihočeský kraj počítá, že centra vzniknou v oblastech, kde již fungují sociální služby. Samozřejmě ale neříká, že to bude zrovna ve Fokusu,“ naznačil ředitel, že táborské zařízení nemá zdaleka vyhráno ani s povolenkou od zastupitelů.

Právě nejistota vedla zastupitele v lednu k obezřetnosti a více než půl milion na projekt Fokusu nepřiklepli.

TĚŽKÉ LOUČENÍ

S těžkým srdcem se ve Fokusu při škrtech loučili především s terapeutickou místností, která měla vzniknout na terase. „Ta je skutečně hodně bolavá a moc mne mrzí, že nebude, protože to měl být hodně klidový prostor pro pacienty. A samozřejmě mne mrzí i vyškrtnutí nové přístupové cesty, rekonstrukce toalet nebo stavba výtahu,“ vyjmenovává Jan Mácha, čeho se ve svých plánech museli vzdát. Nyní je čeká vypsání výběrového řízení na firmu, která městský objekt pro centrum přestaví.