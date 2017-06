Martin Škoda dvakrát uspěl na kuchařských Oskarech

Jižní Čechy - Talentovaný jihočeský autor úspěšných kuchařek si přivezl z Číny dvě světové medaile.

Jihočeský kuchař si odvezl z mezinárodní soutěže dva "Oscary".Foto: Ilustrační foto: archiv Martina Škody

Mladý český kuchař Martin Škoda ze Soběslavi získal hned dvě významná ocenění v čínské prefektuře Jen-tchaj, kde se na konci května konalo předávání prestižních mezinárodních kuchařských cen Gourmand World Cookbook Awards.

Martin jel do Číny se svou novou kuchařkou Škoda nevařit 2 zejména pro obhajobu bronzu z minulého ročníku, ale vůbec netušil, že se stane jednou z kuchařských osobností roku 2016. Ocenění každý rok uděluje samotný zakladatel soutěže, významná osobnost gastronomické scény a televizní producent Edouard Cointreau.

„Martina sleduji už delší dobu, je to mladý kuchař s obrovským potenciálem, charakterem, ale i pozitivním mladistvým přístupem. Myslím, že má šanci stát se velkou gastronomickou osobností. Tento ročník byl Martin v Jen-tchaji hodně vidět a akci nabil osobitou energií. Je neuvěřitelné, co ve dvaadvaceti letech dělá a jakým způsobem to dělá,” dodal Edouard Cointreau.

Martin Škoda v této soutěži již jednou uspěl. V roce 2012 v sedmnácti letech se svojí debutovou kuchařkou Škoda nevařit: Kuchařka plná hudby získal třetí místo v kategorii Best First Cookbook.

Letos se mu však povedlo získat prestižní ceny hned dvě. Jeho druhá kuchařka Škoda nevařit 2: Kuchařka plná akce se stala 3. nejlepší kuchařkou na světě v kategorii Best TV Chef Book Europe, do které spadají kuchařky televizních kuchařů, ale také známých osobností v gastronomii.

Tento úspěch je o to cennější, že tato kategorie byla letos nejpočetnější ze všech. Kuchařka nedosáhla na toužené zlato, ale i tak si Martin odváží s Číny několik zajímavých kontaktů, které mají zájem o cizojazyčné verze Škoda nevařit 2.

Mladý kuchař však získal ještě jedno ocenění. Prestižní cenu, kterou uděluje zakladatel soutěže Edouard Cointreau pouze několika kuchařům z celého světa. Cena je složená z více aspektů, které se hodnotí. Jde o celkový přístup kuchaře, jeho kuchařské knihy, výstupy v televizi, věk, pohled na gastronomii či názory.

MŮJ TÝM, MÉ JÁ

Martin Škoda se tak stal vítězem v kategorii „Kuchař s největším potenciálem“, a k tomuto ocenění nadšeně řekl:

„Je to tam! Domu vezu jedno zlato a jeden bronz! Všechna ta ocenění patří ale desítkám lidí kolem mě, jak říká Jamie Oliver, můj tým je součástí mého já. Proto je nejvyšší čas další součást mého já začít představovat fanouškům. Celkově jsem hodně spokojený. Je to jako sen!”

Čínská Jen-tchaj letos hostila už 22. ročník kuchařské soutěže Gourmand Cookbook Awards a opět hledala nejlepší kuchařské knihy na světě. Zakladatelem tohoto svátku kuchařských knih a jídla je Edouard Cointreau.

V letošním roce se přihlásilo více než 10 tisíc kuchařek z 211 států světa, na tzv. shortlist (užší výběr kandidátů) postoupilo 755 finalistů z 99 zemí.

OLIVER I RAMSAY

Gourmand Cookbook Awards je soutěž, která je přístupná vydavatelům a autorům z celého světa. Již několik let nechybí například kuchařky Jamieho Olivera nebo skotského mága Gordona Ramsayho.

Na základě rozhodnutí poroty se pak jen několik knih v každé z kategorií dostane až do samotného finále a jejich autoři a vydavatelé jsou pozváni na vyhlašování, které se koná během tří dnů ve vybraném světovém městě.