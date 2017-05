Mami, chci ti říct...

Jižní Čechy - Moje milá maminko, starostí jen malinko, zato štěstí, lásky dost, tobě přeji pro radost! Všechno nejlepší ke Dni matek.

Ahoj mami,

zrovna jsem něco v dílně dělal se šrouby, když mi došlo, že bude svátek matek. Ne, neutahuju si z tebe; ačkoli vím, že si na tyhle oslavy nepotrpíš, chtěl jsem ti k tomuhle svátku napsat dopis. Naposledy jsem ti psal snad ještě z pionýrského tábora, jak jsem vás prosil, abyste si pro mě přijeli. Takže bych ti rád zase napsal takhle po letech – abych ti poděkoval.



Víš, teprve když se člověk sám stane rodičem, pochopí, za co všechno je vděčný svým vlastním rodičům. Porozumí obětem, které museli podstoupit, aby ho protlačili vzdělávacím systémem a vychovali z něj alespoň průměrného fejetonistu. Pochopí, kolik sebeovládání, trpělivosti a přemáhání je stálo, aby o něj nepřerazili rouru od vysavače, když se choval jako uřvaný, rozvztekaný, zasoplený spratek.



Rád bych ti poděkoval za všechna objetí, za tvé pochopení a podporu, za tvé úsměvy a za všechno, co jsi pro nás, děti, s láskou dělala. Díky tobě vím, že člověk nemusí být kdovíjaký kuchař, ale musí vařit s láskou. Nenarážím teď na ty koňské dávky knedlíků s vajíčkem, které si nám s láskou celé dětství vařila – ne, chtěl jsem ti říct, že díky tobě vím, jak důležité je tu lásku s kuchařskými schopnostmi umět vyvážit. – Jak víš, jsem dost příšerný kuchař. Když jsem svým dětem posledně vařil kaši, dělal jsem ji hlavně s láskou a ona se mi tam sdrcla s přátelstvím, otcovskou důsledností a s něčím hnědým, co se udělalo na dně, a vytvořila takové nechutné hrudky. Děti to pak z toho betonu lovily; byla to ten večer jejich jediná interakce s jídlem. – Na rozdíl od mých pokusů se tvoje jídlo vždycky dalo jíst. Naučila jsi mě, že láska je moc důležitá, ale k tomu, aby se rodina najedla, prostě nestačí. K tomu je zapotřebí ještě to, cos tomu dávala ty: čas, um a trpělivost.



Taky jsem ti vděčný za to, žes pro nás, děti, chtěla vždycky jen to nejlepší, i když tenkrát mi to tak nepřipadalo. To až mé vlastní ratolesti mě naučily, že dětské představy o tom, co je nejlepší, se od těch dospělých trošku liší. („To nejlepší" podle rodičů: dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, čerstvá biozelenina, klidný večer s naučnou knihou, po pohádce vykoupat, v osm hodin tiše usnout v postýlce. / „To nejlepší" podle dětí: 17 hodin nonstop Šmoulů na střídačku s hrami na tabletu, čokoláda, žužu, turecký med, lízátka, bonbóny a sytě barevné limonády, skákací hrad, pořád stejná písnička od Maxim Turbulenc celé odpoledne na repeat, dlouho po půlnoci padnout únavou do postele v zabláceném oblečení s pusou ještě plnou žužu.)



A nakonec jsem ti chtěl poděkovat i za to, že teď je z tebe skvělá babička; sama víš, jak tě moje děti mají rády. To, na co my, rodiče, už občas nemáme chuť a sílu, se jim snažíš dát právě ty. A nemyslím tím jenom to žužu.



Tvůj syn Honza

Mami, chci ti říct…

Gita, Kaplice

- 43 letMilá maminko, jsem ráda, že tě mám a že mi spolu s tatínkem tvoříte neustále ten nejkrásnější domov, kam se ráda vracím. Děkuji Honza,

Strakonice - 23 let Mami, přeju Ti, abys byla pořád jako sluníčko a na čele měla co nejméně vrásek od starostí.

Hana,

Radošovice – 45 letMami, chci ti říct, že tě mám hrozně ráda a snaž se o to, abys tu s námi byla co nejdéle. Chci abys viděla, jak se daří tvým vnoučatům. Pavla, Český Krumlov - 29 letAhoj mami, vlastně skoro babi… už je to tak :)

Nikola, Písek

- 6 let Mami, ve škole se mi líbí, ale každý den se těším, až budu zase doma a budeme si hrát. To mě baví ze všeho nejvíc. Kdybys nechodila do práce a já do školy, to by bylo super. Ale já vím, že to nejde.

Magdaléna, Č. Budějovice - 25 let, Mami chci ti říct, že tě mám moc ráda a děkuji ti za vše, co pro mě děláš. Užij si svůj den!

Klára, Křemže

- 35 letMamčo, všechno nejlepší! Děkujeme Ti, že jsi a vždy jsi tady pro nás! Václav, Tábor

- 72 letByla jsi mým sluníčkem, když jsi tu byla. Moc mi chybíš.

Zuzka, Dolní Třebonín - 56 let, Mám tě moc ráda a díky za vše, ty naše obdivuhodná čiperko a mladice letům navzdory.

Pavlína, Písek

- 29 letMaminko, přeji ti krásný Den matek, ať jsi stále spokojená. Jsem ráda, že tě mám.

Michaela, Strakonice -23 letMami, chci Ti říct, že jsi tou nejmilovanější osobou v mém životě.

Antonín,

Volary:Rodiče už nemám, ale své manželce chci říci: „Mámo, mám tě pořád stejně rád jako před 37 léty." Jo a kytku? Tu dostane a pořádnou. V neděli jsem v práci, tak ji budu mít. A asi to budou gerbery, ty jsou pěkný.

Adéla, Tábor

-33 letKdybys tu se mnou byla, tak bych ti popřála to nejkrásnější do života. Nikdy na tebe nezapomenu a navždy budeš v mém srdci. Moc mi chybíš.

Zuzana,Kam.

Újezd - 36 letMami, přeji ti hodnější vnoučata než děti.

Klára, Třeboň

- 41 letMami, chci ti jen říct, že nám tady všem moc chybíš. Honza,

Strakonice - 25 let Mami, chci Ti říct, že jsem nesmírně rád za to, jak jsi mě naučila slušnému chování a připravila na život. Moc Ti za to děkuji.

Honzík, Písek

- 17 letMoje milá maminko, starostí jen malinko, zato štěstí, lásky dost, tobě přeji pro radost! Všechno nejlepší ke Dni matek. Petra, Rudolfov

- 29 letMami, chci Ti říct, jak neskutečně moc Tě milujeme. Celý svůj život jsi nám podřídila, a i když už nejsme malí puštíci, pořád Tě strašně moc potřebujeme. Do nekonečna Ti budeme opětovat lásku a péči, kterou jsi nám dala. Jsi naše slepička a my Tvoje tři kuřátka Šárinka, Petruška a Vendulka. P. S. Dárek máš ve skříni u halenek.

Jaroslava, Jin.

Hradec - 56 let Mami, chci ti říct, že tě mám moc ráda a mám radost, že za tebou stále mohu kdykoli přijít a ty jsi tady pořád se mnou. Láďa, Velešín

- 37 letJá bych chtěl vzkázat matce mých dětí – neboj miláčku, po mistrovství budu zase hodnej.

Štěpánka,

Kovářov - 46 let Milá maminko, moc si přeju, aby se ti uzdravil syn a abys měla v těchto těžkých dnech hodně síly a aby ses zase dokázala smát. Lenka, Tábor

- 45 letMám tě ráda takovou, jaká jsi a teď už sama konečně vím, jaké to je být matkou.

Jiří, Strakonice

- 67 letMami, chci Ti říct, že máš můj obrovský obdiv za to, že jsi mě i bráchu vychovala sama. Václav, České

Budějovice - 64 letDěkuji ti za vše a odpusť mi to, čím jsem tě zarmoutil.

Katka, PlzeňMaminko i když jsi tak daleko ode mě a naší Elenky jsem moc ráda, že jsi moje maminka a moc ti děkuji za vše co jsi pro nás udělala a stále děláš. Díky tobě jsem jaká jsem. Verča, J. HradecMami, chci ti říct DÍKY za to jaká jsi, za to jak moc mi pomáháš a za tvou mateřskou lásku.









Jana, Brloh

- 40 letMami, chci Ti poděkovat. Mám tu nejlepší, nejúžasnější a nejhodnější maminku na světě! Miluju Tě! Jana, Strakonice

- 52 let Mami, chci Ti říct, že jsem si nemohla přát víc než být tvou dcerou. Cením si tvého přátelství.

Kristýna, Písek

- 26 letMilá maminko, přeji ti vše nejlepší k tvému svátku. Především ať se s co největší radostí zhostíš kromě role maminkovské také nové role babičky. Doufáme, že ti budeme dělat jen samou radost. Šárka, Tábor

- 39 letChtěla bych ti popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky. Vždycky tu pro tebe budu, protože tě mám ráda.